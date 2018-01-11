【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(本周股票已陸續獲利入袋，未來準備開始佈局新股票。)

繼昨天的回檔，今天大盤持續走弱，終場大盤下跌 21 點，以 10810 點做收，量能為 1211 億元。

重點持股報告。

<本周股票已陸續獲利入袋，未來準備開始佈局新股票。>

(2022 聚亨) 昨天股價創了波段新高，今天老師則是帶領會員全數獲利出清囉，太棒了，我們本周幾乎天天都有股票可以獲利入袋。

(2427 三商電) 禮拜一漲停、禮拜二再漲停、禮拜三創新高，今天老師則是帶領會員全數獲利出清囉，短短的幾天就將還蠻亮眼的獲利給放入口袋，跟著關鍵 K，操作紀律化，獲利真輕鬆，舒服。

(1710 東聯、3005 神基) 續抱。

(1902 台紙) 今天由黑翻紅，再創近期的收盤新高囉。

(6257 矽格) 股價也是由黑翻紅，始終維持著強勢整理，後續還有機會。

(6591 動力) 動力火車的音域就是廣，從低八度唱到高八度，從跌 5% 拉到漲 2%。繼之前的漲停 + 漲停 + 漲停 + 創高後，這兩天又持續洗籌碼，均留了下影線，除了會員的成本跟獲利早已拉開之外，未來依舊持續看好，真的是除了愛你還能愛誰阿。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、3005 神基、6257 矽格、1902 台紙、6591 動力 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)