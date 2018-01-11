【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

控制風險之後，佈局籌碼穩定的主力股

今天大盤量縮下跌，量縮跌破極短線支撐 10794 點，容易獲得支撐，空方目標是下面缺口 10710 點，操作上不要過度追空，也不要過度追價，等待量縮拉回再佈局籌碼穩定的主力股，至於大盤不用預設高點，順著趨勢操作。



龍哥一直提醒大家，之前控管風險，千萬不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，佈局的 3026 禾伸堂，加碼的持股分批獲利放口袋，獲利 20%；2353 宏碁也是持續獲利中，持續佈局籌碼穩定的主力股，快來一起操作。

今天外資期貨多單減少 1257 口，自營商期貨空單減少 858 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單減少，自營商選擇權短線偏空，短線籌碼偏空，先看回測缺口支撐再尋求支撐。



將風險控制好之後，可以等待盤勢止穩再增加持股，或是反向放空操作股票，不過要先分清楚個股的多空格局，多方格局的個股當然可以留意佈局，不過盤勢偏空，不要太過積極佈局；空方格局的個股當然可以反向放空操作，推薦的股票一檔接著一檔創高，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

2353 宏碁，8039 台虹，1569 濱川，2481 強茂

【籌碼穩定的被動元件】

3026 禾伸堂，1815 富喬，2375 智寶，6449 鈺邦

【籌碼穩定的傳產股】

2014 中鴻，1708 東鹼，4725 信昌化

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 10794 點移動停利出場；空方操作者大盤帶量跌破 10794 點開始偏空操作，短線空單隨時回補。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估