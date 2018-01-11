【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

大盤持續震盪回測十日線，10800 整數心理關卡失而復得！

台股今日開小低，震盪逐步走低，回測十日線支撐，險些失守 10800 整數心理關卡，日線再收一根小黑 K，十日線與半年線呈現黃金交叉格局，月線亦與半年線呈現黃金交叉，迎頭趕上，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能較昨日些微縮至 1300 億以下，代表投資人信心又趨於保守，今日的震幅有 73 點之多。收了一根小黑 K；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今日類股跌多於漲，其中跌幅最重是水泥類股，跌幅達 2.5%，玻陶跌幅也逾 1%，電器電纜、造紙、化學、化學生醫、汽車、半導體、生醫、紡纖、建材營造、油電燃氣、橡膠、電機機械、光電、金融、電子通路、塑膠、電子零組件等也均收黑。

至於上漲類股則有其他電子、觀光、電腦設備、鋼鐵、食品、貿易百貨、其他類、資訊服務、航運等。

電子三雄今日走勢歧異，台積電相對偏弱，直接摜破季線；大立光則是先強後弱，早盤一度收復 3800 元整數關卡，但是尾盤出現急殺，反以小黑作收；至於鴻海則因有 12 月營收撐腰，但是面對技術線型反壓，漲幅也受壓抑，僅以小紅作收。

反倒是鴻家軍則相對抗跌，包括樺漢、榮創、鴻準、建漢、GIS-KY、天鈺、中揚光等均收紅。

鋼鐵族群則持續成為資金避風港，其中將重心轉向風電的世紀鋼漲停，續創歷史新高，也帶動佳大、海光、中鋼構等亮燈漲停。

電子次族群以被動元件最強，其中國巨因為宣布調漲電阻報價，股價一度站回 400 元大關，帶動相關個股包括光頡、大毅、九豪、越峰等均上漲逾 2%。

比特幣概念股表現也不錯，映泰、撼訊及技嘉均亮燈漲停，微星漲幅也超過 5%。至於矽晶圓族群則是在尾盤急拉。