【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股漲多拉回 拖累台股續整理

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 11 點至 10799 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 11.06 點，電子期逆價差擴至 - 0.74 點，金融期逆價差縮至 - 0.38 點。現貨部分，三大法人賣超 6.73 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 79 口至 16158 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1257 口至 52468 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1337 口至 14429 口。

週三美股三大指數同步拉回，當中費半指數更重挫 1.24%，加權指數早盤開低走低連三天出現拉回走勢，雖鴻海 12 月營收成績亮眼，力撐早盤指數一度翻紅，但不敵台積電賣壓拖累，開盤跳空跌破月線支撐導致台股盤中跌幅加重，且金融股也受昨日全球債市震盪影響走弱，所幸尾盤買盤敲進部分電子股與傳產股，推升指數跌幅收斂力守 10800 點大關，終場加權指數下跌 21.03 至 10810.06 點，成交量能 1214.22 億，較前一日縮減 161.39 億。技術面來看，週四日 K 連三黑並一度回測 10 日線，所幸仍留下下影線且力守上週多方缺口不破，多方仍見低接買盤，且量價結構未全面倒向空方，搭配國際股市仍屬強勢格局有利低檔支撐力道，不過多項短線技術指標轉弱，高檔整理機會轉濃。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.83 降至 1.76，大於中性值 1，散戶指標持續下降 2.95% 至 - 27.82%，小額投資人持續偏空操作，籌碼面為偏多架構。

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