華信航空ATR新機隊今正式亮相 松山機務棚廠啟用

華航 (2610) 集團華信航空今 (11) 日於松山機場舉辦 ATR 新機隊成立暨機務棚廠啟用發表會，華航董事長何煖軒宣布華航集團松山機場 4 號機務棚廠啟用，展現「新年度、新機隊、新棚廠、新華信」的嶄新氣象。

華航董事長何煖軒表示，此次集團新機計劃，法國 ATR 原廠派遣教師機師，協助機師專業訓練考核，也有專業機務代表來台，建立維修能量。華信航空同時與法國民用航空學院 (ENAC)、安捷飛航訓練中心(APEX)、澳亞飛航訓練中心(Ansett) 等航太產業，簽訂飛行員培育及模擬機訓練合作合約，可望促進台灣航空產業發展，落實人才在地培訓能力。華信董事長謝世謙表示，松山機務棚廠佔地面積約 860 坪，高 5 層樓。啟用後將提供良好的航機維護環境，逐步建立 ATR 停機線維修能量，可同時容納一架窄體機及一架中型螺旋槳客機。



另外，近年來華信大幅增班國內航線，包括高雄 - 馬公、台中 - 花蓮、台中 - 馬公、松山 - 馬公等，引進 9 架全新 ATR72-600，可提升華航集團國內線整體運能，提供更密集的班次服務、更多座位數，滿足旅客需求。配合春節旅客疏運，ATR 新機隊計畫在春節前加入營運，首航高雄 - 馬公航線，每天飛航 6 班次來回。整體機隊優化計畫，預計將於 2020 年前布署完成。



ATR72-600 全新客機，每架座位數為 70 人座，椅距 30 英吋，使用真皮座椅，顯現北歐簡潔的設計風格，座椅質輕堅固，符合人體工學。採用先進的駕駛艙電子儀器系統，並全面使用液晶顯示器及最新一代導航電腦系統，大幅提升飛航安全和操縱性能。發動機則採用普惠 PW127 引擎，搭配高效能螺旋槳，有效節省油耗，達到節能減碳目標。



隨著新機引進，華航集團華信航空現行 6 架 104 人座的 E190 客機，除將持續營運國內航線外，並配合 2 架 158 人座的波音 737-800 噴射客機，增飛更多國際、兩岸航線，讓集團整體運能與飛機調度更具彈性，提升營運利基。



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