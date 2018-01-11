台灣之星今年力拚EBITDA轉正 1月用戶數將破200萬

台灣之星去年 12 月行動服務營收為 9.2 億元，創歷史新高，全年行動服務營收累計達 93.9 億元，年增 21%，合計去年全年總營收突破百億達 122.4 億元，年增 25%，3G+4G 總用戶數已超過 198 萬，預期今年 1 月總用戶數將突破 200 萬大關；總經理賴弦五強調，今年目標 EBITDA 轉正。

台灣之星今 (11) 日公布去年公司整體營運成績，包含整體營收、行動服務營收、用戶數等關鍵指標性營運項目都逆勢成長、再創新高， 總經理賴弦五表示，去年是很關鍵的一年，3 月達成 4G 用戶數破百萬，6 月晉升台灣電信四強，各大重點營運指標連續 2 年雙位數成長。

他指出，展望 2018 年營收表現將會承續 2017 年成長動能，同時持續精進網路建設，提升網速表現及涵蓋率，且積極佈局 5G 及物聯網，目標在今年 EBITDA 轉正。

台灣之星表示，去年 12 月行動服務營收 9.2 億元，創歷史新高，與第五名之間的差距達 1.8 億元，穩坐台灣電信市場第四強；另外，去年穩坐月月攜碼淨流入冠軍，已連續 40 個月攜碼淨流入。

台灣之星指出，去年全年行動服務營收累計達 93.9 億元，用戶數成長幅度也超出預期，4G 用戶數年增率 2.3 倍，截至 12 月底，3G+4G 總用戶數已超過 198 萬、年增 19%。

台灣之星表示，去年積極投入佈建，網路品質截至去年 12 月底，4G 基站數已達 9930 座，年增 82%；其中 2600MHz 頻段的基站數大增 235%，達 3145 座、900MHz 頻段的基站數年增率 50%，達 6785 座。

台灣之星說，去年 6 月領先同業成為全台第一家啟用 2600MHz 頻段 4 x 4 MIMO 技術的電信業者；跨年夜前夕在全台五都正式啟用 2600MHz 頻段 256QAM 技術，整體 4G 網速較原先提升 33%，再搭配原 4 x 4 MIMO 技術，4G 極速理論值最高可達近 400Mbps。

在 4G 資費上，台灣之星說，針對不同族群的多元使用需求，提供多樣化資費產品選擇，帶動台灣 4G 資費多元化及平價化，稱霸 500 元以下月租市場，市占率達 30%。

台灣之星強調，去年不斷開拓實體門市及虛擬通路，實體門市已近 500 家，其中直營門市數量年增 31%，業績年增 43%；虛擬通路經過 3 年努力，「網路上也可以辦門號」觀念成功深植人心，加上雙 11 帶來的強大動能，帶動虛擬通路整體業績年增率高達 126%。

台灣之星指出，服務面除針對行動版官網及 APP 擴大改版，且在門市導入 T STAR 智慧諮詢專家、成為第一線門市人員服務的後盾，提供超越消費者期待的服務體驗，帶動用戶滿意度衝上 95%、高達 93% 用戶願意推薦身邊親友使用。

台灣 5 家電信業者，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW) 去年自結獲利出爐，由台灣大以每股純益 5.45 元奪下獲利冠軍；台灣之星則是表示已穩坐行動營收第四強；亞太電 (3682-TW) 去年 12 月營收 12.51 億元，月減 2.15%，年增 2.49%；累計去年全年營收 137.07 億元，年減 3.15%。

亞太電自結去年 12 月合併營業虧損 5.28 億元，合併稅前虧損 6.7 億元；累計去年全年合併稅前虧損 42.53 億元，以股本 429.82 億元計算，每股稅前虧損為 0.99 元。