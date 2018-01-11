幣圈一日股市一年 這家加密貨幣交易所1小時瘋狂湧進24萬新用戶註冊

加密貨幣圈有句名言：「幣圈一日，股市一年」，實際情形看來可能還要更誇張些。全球最大加密貨幣交易之一的幣安網，周三僅一小時內就湧進 24 萬新註冊的用戶。

幣安執行長趙長鵬接受《彭博》採訪，過去幾周來，幣安網每周新增幾百萬的註冊用戶，需求之高，以致公司暫時限制新用戶註冊，待未來幾周後再重新開放。

幣安 (Binance) 是一種加密貨幣，同時也是加密貨幣交易所，幣安幣 (Binance) 目前在 Coinmarketcap 網站中排名第 31 大加密貨幣，市值來到 15.36 億美元。

過去 24 小時全球最活躍的交易平台

幣安網同時也是過去 24 小時內全球最活躍的加密貨幣交易平台，進行 61 億美元的交易，其中交易最熱門的是今年漲、跌勢勁爆、備受爭議的波場幣 (Tron)， 占交易量的 12％。

波場幣今年以來的走勢暴漲暴跌。(圖：Coinmarketcap 網站)

雖然機構投資人也開始對 Binance 有興趣，但趙長鵬表示，他的客戶主要還是散戶投資人，大多是男性，平均年齡在 25-35 歲。

巴菲特再批加密貨幣將以悲劇收場

股神巴菲特去年 11 月點名「比特幣不折不扣就是泡沬」後，周三再度點名比特幣和其他加密貨幣「必將以悲劇收場」，而且他個人永遠不會買進加密貨幣。

對於股神的點名批評，趙長鵬表示，他對這個評論感到不安。

趙長鵬說，從投資角度來看，巴菲特是令人尊重的人，「但我不認為他完全理解加密貨幣」，儘管尊重他的投資專業，但「他在加密貨幣上犯了一個大錯誤」。