南韓也要出手關停比特幣交易？加密貨幣市場全面大跌

據《CNBC》報導，南韓司法部長周四表示，正準備禁止國內所有加密貨幣交易。由於南韓是比特幣及以太幣等貨幣的重要市場，相關消息造成加密貨幣全線重挫。

據 CryptoCompare 數據，全球超過 10% 的以太幣是以韓元為單位交易，僅次於美元，而比特幣交易中，韓元也占了 5% 以上。

南韓司法部長 Park Sang-ki 在記者會上表示，虛擬貨幣的情況令人擔憂，因此司法部正準備推出法案，禁止加密貨幣透過交易所交易。

根據 CoinDesk 追蹤 4 個交易所建立的比特幣價格指數，比特幣周四跌幅超過 12%，之後跌幅微減，但仍有 10% 以上跌幅，價格一度跌破 13000 美元，亞洲時間下午交易價在 13300 美元附近。

比特幣價格周四重挫（圖表取自 coindesk）

Park 補充說，目前無法透露相關具體細節，但會有多個政府機構共同實施多項規定。

據《路透》消息，一名官員說，在財政部與監管機構在內，多個政府機構「充分討論」後，做出禁止的決定。

在南韓交易加密貨幣相當具投機性，也使得本地交易所的價格，往往高出全球其他地方。例如，Bithumb 交易的比特幣價格高達 17169 美元，比 CoinDesk 平均價格高出 31%，一些交易者稱這是「泡菜溢價」。