比特幣挖礦的暴利：即便價格腰斬 礦場依然賺錢

摘要：比特幣挖礦行業利潤可觀，即使按中國國內最高電力收費率來計算，只要比特幣價格不低於每枚 6925 美元，礦場就能賺到錢。比特幣現在報價 14250 美元 / 枚。這意味著即使比特幣價格「腰斬」，挖礦行業依然有利可圖。

比特幣價格沖天之後一跌再跌，讓許多投資者止住了狂熱最高的腳步，但這絲毫不影響比特幣挖礦行業的暴利。

據彭博新能源財經（BNEF），比特幣挖礦行業利潤可觀，即使按中國國內最高電力收費率來計算，只要比特幣價格不低於每枚 6925 美元，礦場就能賺到錢。

截止發稿時，比特幣報價 14250 美元 / 枚。這意味著即使比特幣價格「腰斬」，挖礦行業依然有利可圖。

數字挖礦繁榮背後：巨大的耗電量

2017 年比特幣價格上漲 1400% 左右，吸引了大批投資者參與到其大起大落「神經質」的走勢當中，也由此在全球範圍內掀起了一股數位貨幣狂歡潮。

在瘋狂的行情背後，是數位貨幣挖礦產業的繁榮，挖礦需要大量的電力供應來支持電腦運作，而中國目前生產了全球 70%-80% 的礦機，主要分布在新疆、內蒙、四川、貴州和雲南。據統計，截至 2017 年底，全球比特幣挖礦用電量需求上漲至 20.5 太瓦時。但無論電費按多高的檔級來算，這都是一門賺錢的生意。

去年 11 月，一份落款為國網四川甘孜州電力有限責任公司丹巴縣供電分公司下發的《關於禁止比特幣生產的緊急通知》的文件引起廣泛關注，事後證明這一通知並非公司正式文件，而是當地工作人員發布的。起因是當地進入枯水期後，發電量已經無法滿足民生需求，而有部分中小電站並沒有供電資質，卻還在給礦場發電，才緊急發布的這一通知。

雖然上述「通知」事件有一定的烏龍性質，但關於比特幣礦場耗電量巨大的問題還是引發了公眾的關注。目前國內比特幣挖礦主要是以組織進行，隨著礦越來越少，挖礦的成本越來越高，而在成本不斷抬升的同時，有些挖礦公司還是未經註冊的黑作坊。特別是在西北部地區，由於水電、風力等發電優勢，使得一些黑作坊藉助未併入電網的小電站的低電價從事挖礦生意，而選擇西北部還有一個重要的原因涼爽的天氣優勢。

監管趨嚴 礦池「出海潮」再現

繼去年監管重拳打擊下掀起的 ICO「出海」潮後，又一輪比特幣挖礦開始了「出海」。擁有世界最大比特幣礦池「蟻池」、位於北京的礦機公司比特大陸（Bitmain）正在新加坡建立總部，並在美國和加拿大也擁有採礦業務；第三大礦池萊比特（BTC.Top）也在加拿大開設分支；第四大礦池微比特（ViaBTC）也已經登陸冰島和美國。

《財經》的報導顯示監管當局對比特幣的關注已經從提示風險、關閉交易平台再到比特幣的源頭礦場。在 2017 年 10 月份之後，央行召集網路金融專項整治小組以及相關的部門，就比特幣礦場進行溝通。

「從金融的角度來看，雖然挖礦理論不像交易所涉及到集資，漲跌都會給投資者帶來風險，但是挖的東西本身就是一個交易標的，而且，成本逐漸提高，也助長了二級市場比特幣價格的推升，同時價格嚴重偏離了公允價格，價格畸形，對二級市場的暴漲暴跌有推動作用，一定程度上助推二級市場風險。」

目前國內挖礦的企業主要存在的問題包括：從宏觀來講對實體經濟作用有限；耗電很多；有安全生產隱患；有的都沒有工商註冊，存在偷稅漏稅情況；利潤暴漲，挖礦成本越來越高。

『新聞來源／華爾街見聞』