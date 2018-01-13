卡位營收優異的低檔股

【撰文／張文赫】

2017 年 12 月出口值為 295.1 億美元、年增率為 14.8％，連 15 紅順利達標，且出口值更達到歷年單月最高，2018 年 1 月工作天數會較去年多出 4 天以上，在此態勢下出口有望續保 16 紅，在經濟數據繳出好成績下，台股元月行情氣勢如紅再創新高 10931 點，不過越接近 11000 點風險就越大，並且個股差異變化更大，因此選股不選市，近期有部非常火紅的電影「與神同行」，大獲好評，相信有收看萬寶週刊的投資人就是與飆股同行，跟著萬寶分析師搭上飆股的列車，拚元月行情。

12 月營收陸續公告完畢，檢視營收非常重要，不如預期的個股殺聲隆隆，股王大立光 (3008)12 月營收年減 10％，預估 1 月再衰退，股價破底，引發電子股轉弱，連營收創新高的國巨 (2327)、鈺邦 (6449)、昂寶 - KY(4947)、穩懋 (3105) 等 12 月營收創新高的電子股有出現漲不動跡象，反觀台塑四寶皆創下波段新高，資金從電子轉往非電，因此必須留意 12 月營收創高或大成長的非電股，低檔且營收成長的電子股仍可操作，可能會是元月的黑馬。

低基期且營收佳的電子股

蘋果 iPhone X 銷售有雜音，供應鏈表現不齊，大立光衰退，但玉晶光 (3406) 則相反，12 月營收 10 億，月增 7.5％、年增 40.5％，創下 26 個月新高，主要受惠鏡頭良率提升，以及蘋果拉貨比重增加，更先進的 7P 產品也已完成開發設計，瞄準今年各大智慧手機品牌廠訂單，股價從高點 596 元腰斬，跌到最低 256 元，有機會帶動一波技術性反彈。

在軟板類股也看到同樣的現象，台郡 (6269)12 月營收較 11 月衰退，但是臻鼎 - KY(4958) 連續 4 個月改寫歷史新高，12 月營收 160 億，月增 7％、年增 85％，去年 Q3 EPS 2.12，Q4 營收遠優於 Q3，EPS 將會再進一步成長，展望今年 Q1，由於今年 iPhone X 上市時間較晚，拉長今年的新機拉貨潮，再加上其它的非蘋手機的拉貨，臻鼎對第 1 季也相對樂觀，將會是史上表現最佳的第 1 季，而股價又修正到了低檔區。

PVC 需求旺 華夏 12 月營收創高

油價登上 3 年以來新高，帶動 PVC 價格上漲，華夏 (1305) 為台聚集團之一，PVC 產能僅次於台塑 (1301)，為國內 PVC 第二大生產商，12 月營收創下新高 14.99 億，月增 26.4％、年增 27％，印度公共建設推動 PVC 需求幅增加，去年 12 月以來推升報價穩步走堅，加上 Q1 又為印度需求旺季，以及大陸強力執行環保稽查，淘汰電石法 PVC，導致供需吃緊，預期 2 月 PVC 每噸報價可能再上調 50 美元。

華夏著手 VCM/PVC 上下游產能整合，進行設備更新去瓶頸，降低生產成本，頭份廠新設高效蒸汽鍋爐，降低能源成本約 9％，轉投資子公司台氯第一套 VCM 廠裂解爐體更新後，第二套更新在 Q3 完成，降低能耗，VCM 日產能由 1350 噸提高到 1400 噸，而除了 VCM 外，華夏將啟動擴產計畫，預計在 2020 年前，使 PVC 年產能由 40 萬噸提升至 42 萬噸，有助於提升整體產量，甚至降低平均成本，投信低檔買超。

汽車零組件旺季發酵

全球新車搭載傳動系統中，運用 DCT 技術的車輛將快速從 2014 年的 477 萬台增加至 2020 年的 1091 萬台，其成長動能主要來自於亞太地區品牌車廠針對新車應用 DCT 技術的滲透率大幅提升。而隨著汽車產業持續追求傳動系統、引擎效能、汽車安全系統等的相關技術提升，中國車市對 DCT 變速箱的需求越來越強勁，智伸科 (4551)Q4 在客戶 BorgWarner 的 DCT 訂單提前拉貨，加上原本汽車旺季，使 12 月營收寫下新高 4 億，月增 8％、年增 26.84％。

展望今年，公司將持續淘汰低毛利電子及汽車產品，預估電子產品比重降至 13～15％，汽車及醫療等高毛利產品持續提高，有助於整體獲利能力持續提升，此外，客戶 Bosch、Delphi 因高壓泵浦需求成長，今年將呈現雙位數成長，BorgWarner 出貨持續增加，占整體營收可望由去年的 10％大幅提昇到 20％，今年將投入機器設備，購買新廠及土地，以因應未來 2～3 年客戶訂單需求，股價還在年線附近整理，長線可以留意。

來源：《萬寶週刊》 1263 期

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