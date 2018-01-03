台灣今年中高階手機市場看增 三星目標奪月銷量冠軍

台灣去年智慧手機市場銷售不如預期，預估銷量衰退 9-10%，為自 2008 年來近 10 年首度衰退，台灣三星今 (3) 日宣布全新 Galaxy A8 (2018)／A8+ (2018) 在台上市，行動與資訊事業部副總李元榮指出，目標是要奪下單月銷量冠軍，且今年 A 系列在中高階的銷量及銷售金額市占都要超過 30%。

李元榮表示，去年台灣智慧手機銷量較 2016 年衰退，以台灣市場規模約 800 萬支推估，約減少 100 萬支，整體銷量下滑至 700 萬支，預估今年銷售量約是持平，至於銷售金額部分，則約是持平或是上下約 1% 的變動。

台灣三星請出雙代言人攻中高階手機市場。(圖：三星提供)

李元榮指出，中高階市場在 9000 元到 1.8 萬元價格帶，2016 年占比約 20%，去年增至 25%，預估今年可望進一步增達 27-28%；1.8 萬元以上市場占比去年約 25%，今年預估約是持平，或是有上下 1% 的變動，主因中高階變大了，可能擠壓高階市場；9000 元以下去年約 50-51%，今年變化不會太大。

看準中高階市場，三星今日在台發表全新 Galaxy Ａ系列手機，包括 Galaxy A8(2018) 和 A8+(2018)，搭載多項旗艦級手機規格，特別著重的相機功能，包括前置雙鏡頭、F1.7 大光圈，及全螢幕設計，同時，保有 Samsung Pay、Always On Display 及 IP68 防水防塵。

台灣三星指出，A8(2018) 和 A8+(2018) 是首款支援 Gear VR 的 A 系列手機，開啟中階手機 Galaxy 生態圈，同時特別請出雙代言人劉以豪與陳意涵，希望透過雙代言人的超高人氣創造話題；新機將推出 3 款顏色，售價分別是 14990 元及 17990 元，預計 1 月 15 日起在全台各大通路全面上市。

李元榮指出，台灣整體中階手機市場發展，以中高階的機種的成長幅度最明顯， Galaxy A 系列以往上市首月就奪下單月銷售量冠軍，A8 系列也同樣維持這個目標，另外，在中高階市場中，A 系列市占約 23-25%，今年目標在銷量及銷售金額上都要超過 30%。