台灣今年手機持續衰退 全年市場力保700萬支規模

台灣去年智慧手機銷售創下近 10 年首度衰退，台灣 Sony Mobile 總經理林志遠今 (9) 日坦言，今年 1 月台灣手機銷售冷颼颼，甚至比去年 12 月還不好，預估今年整體銷售仍將下滑，幅度約在 1 成以內，力保維持 700 萬支之上。

林志遠看好，1-1.5 萬元中高階市場的成長性，今日在 CES 展前發表的 3 款中高階手機，預計在 1 月底、2 月初陸續在台上市，將是主攻趨勢成長市場，目標每款都要超越前代 XA 系列手機的銷售量。

林志遠表示，去年台灣手機銷售量下滑約 15%，今年還將持續下滑，但幅度不像去年那麼大，受到台灣市場景氣不佳，電信業者補貼持續縮水，消費者換機周期拉長，造成市場規模將持續減少，預估比例約 10% 以內，整體市場規模可望守住 700 萬支。

他指出，根據內部進行的調查，因為電信業者補貼挪移影響，民眾消費趨勢改變，以往呈現旗艦機及 1 萬元以下中低階兩極情況開始改變，1-1.5 萬元價格帶銷售占比上升，5000 到 1 萬元則是呈現下滑，兩者在去年底出現交叉，1-1.5 萬元價格帶呈現往上成長。

林志遠說，在 2016 及 2017 年共在台灣推出 5 款 XA 系列手機，合計在台灣銷售量超過 50 萬支，平均每 1 款手機銷售量都超過 10 萬支，且銷售生命周期可達 1 年。

Sony Mobile 今日與 CES 展前記者會同步，在台灣發表 XperiaXA2、Xperia XA2 Ultra 與 Xperia L2 等 3 款新機，單機售價分別為 1 萬 990 元、14990 元、6990 元，預計今年 1 月底、2 月初在台灣上市，鎖定中階與高階市場，目標要超越前代 XA 系列的銷量。