這8大猜想 帶你進入2018年中國互聯網的奇幻世界

據人民日報《新媒體》版報導，時序踏入 2018 年，中國互聯網運用領域將有 8 大猜想：

猜想 1：大數據化身貼心管家

2018 年，大數據將進一步從城市管理的「高級參謀」化身惠及日常生活的「貼心管家」。集納個人醫療資訊彙編電子健康檔案，隨用隨取便於異地會診；把公共服務網點位置搬上資料「活地圖」，按圖索驥即可便捷到達；通過分析學生學習過程資料並靈活調整教學計畫，因材施教將更加精准；使用者流覽習慣的資料化，則將繼續提升社交網路、新聞推送、廣告行銷的個性化和智慧化水準。

未來，如何在收集資料的基礎上分析和使用資料、如何保障個人隱私和資料安全，將成為大數據應用於社會治理的重要課題。隨著未來大數據在保障和改善民生領域一展身手，公共服務進一步提升聰明度，便民應用進一步提高貼近性，將令普通人享受到更多資料紅利。

猜想 2：新媒體將有新玩法

2018 年，新聞還會有怎樣的新玩法，讓人期待多多。無人機航拍、VR/AR、人工智慧等技術的融入，將繼續更新新聞產品的表現形態；大數據手段的合理應用會產生精準的使用者畫像，新聞資訊的生產、分發將更加智慧；融媒體產品的交互性越來越強，新聞將不再只是單純提供資訊，更會在特定的場景下被逐漸賦予新的功能。

未來，只有那些有事實、有溫度、有價值、有品質的優質新聞產品，才能貼近公眾、走進人心，佔據傳播的制高點。

猜想 3：智慧產品串選智聯網

2018 年，隨著人工智慧研發和應用的深入，智慧音箱、智慧型機器人、無人駕駛汽車等「黑科技」產品將嶄露頭角，並以更自然、更實用的方式融入生活。不僅如此，隨著 5G、物聯網等技術的飛速發展，不同場景下的智慧產品將串聯成「智聯網」，產生「1+1>2」的效果。

比如，智慧音箱除了可以播放新聞和音樂，還能成為智慧家居「指揮部」，用戶只用對智慧音箱發號施令，不用伸手、不出房間，就能遙控位於家中各處的窗簾、電燈、空調或熱水器。

猜想 4：官差任督二脈打通

隨著「互聯網＋政務服務」持續推進，打通資訊壁壘、精耕服務品質將成為 2018 年年網上政務建設的關鍵字。中國國辦印發《政務資訊系統整合共用實施方案》排出時間表，要求國家電子政務外網於 2018 年 6 月底前基本具備跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務的支撐服務能力。

未來，同地通辦、異地可辦，群眾辦事將不必糾結空間距離；部門協作、一號受理，跨部門申請將告別「水土不服」的尷尬。更全面的辦事類別、更明確的辦事流程、更智慧的諮詢答疑，期待 2018 年網上政務能提供更便捷的服務，收穫公眾更多的好口碑。

猜想 5：共享行業忙收割

據不完全統計，2017 年已有 26 家投身共享經濟的企業倒閉或終止服務。2018 年，中國共享經濟市場預計將趨於理性，去年一些較好的發展模式或將進入收割期。

《中國共享經濟發展報告 2017》預測，到 2020 年，共享經濟提供服務者人數有望超過 1 億人，共享經濟交易規模占 GDP 比重將達到 10% 以上。

猜想 6：「掌」上新生活更便捷

在人手一機的時代，隨著互聯網、大數據、人工智慧和實體經濟深度融合，2018 年，各種新技術、新應用將加速從創新構想向商業應用邁進，人們將擁抱更便捷的新生活。

導航時，行車路線選擇將更智能更暢通；網購中，個性化推薦將更準確地「猜」出你的需求；想去旅遊，將會得到一份量身定做的攻略；線上學習，可以享受私人定制的學習計畫；智慧家居、線上醫療等，也將加速發展，解決更多生活痛點。

盡享「萬物互聯」紅利的同時，也不能忽視背後隱藏的風險，一些新技術應用在呈現多彩互聯生活的同時，也將在新的一年繼續完善，為民眾提供更智慧、更便捷、更安全的線上新生活。

猜想 7：自媒體回歸內容為本

抄襲黨、標題黨、低俗黨… 這些自媒體帳號日子將不好混了。2018 年，自媒體將加速「去粗取精」的進程，回歸「內容為本」。無論形式是圖文、短視頻、直播還是問答，無論內容是社會、娛樂、遊戲還是科技，無論免費還是付費，製作精良的優質、垂直內容將得到平台扶植和粉絲追捧。原創乏力、粗製濫造的帳號將成為淘汰對象，一味博人眼球的低俗、獵奇、驚悚內容將遭到淘汰。

現在，越來越多的媒體平台開始使用演算法推薦技術分發內容，一方面能精準滿足用戶需求，另一方面卻可能造成閉塞的「資訊繭房」。讓內容大餐既符合胃口又均衡營養，新一年中，這個問題如何解決，值得思考。

猜想 8：個人資訊升級保護傘

專家指出，2017 年稱得上中國網路空間治理和個人資訊保護發展史上的突破年，2018 年或將進入個人資訊保護的法治深化年。

電子商務法草案稿結束二審，保護消費者個人資訊已納入其中；《網路安全法》配套制度正在制定，對敏感個人資訊及其收集與使用行為的規範將更加明確具體；多位元人大代表建議 2018 年加快個人資訊保護法立法進程，並對部門職責進一步予以明確。

技術革新不斷演變出新挑戰。新的一年，個人資訊保護仍任重道遠，期待有關法律規定加速落地，讓個人資訊「保護網」不斷升級、更加有力。