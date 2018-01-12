Citi信用卡客戶盡享簽賬優惠迎新春

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 1 月 12 日 - 農曆新年將至，Citi 信用卡客戶於推廣期間，於指定商戶購物消費，可享一系列簽賬回贈及折扣優惠，詳情如下：

優惠 1 ：於豐澤 購物可 享高達 5% 簽賬回贈及額外 HK$50 回贈

由即日至 2 月 28 日，憑 Citi 信用卡於豐澤購物，可獲高達 5% 簽賬回贈，每次交易最高回贈額為 HK$500。此外，Citi 信用卡客戶使用 Android Pay、Samsung Pay 或 Visa payWave 以感應式付款簽賬，可享額外 HK$50 回贈。優惠只限首 35,000 位成功登記之 Citi 信用卡客戶 1 。

另外，憑 Citi 信用卡以 Samsung Pay 購買指定 Samsung 產品，可額外享高達 HK$100 超市現金券。Citi 信用卡客戶更可以低至 5 折選購精選貨品及享長達 24 個月免息分期 2 。

優惠受條款及細則約束， 詳情請瀏覽: citibank.hk/fortress

優惠 2 ：利苑賀年糕點獨家禮遇

由即日起至 2018 年 2 月 12 日，憑 Citi 信用卡可以優惠價於利苑購買多款賀年糕點。另外，由即日至 2018 年 12 月 31 日，憑指定 Citi 信用卡 3 於利苑堂食單一消費滿 HK$2,000，即可享 HK$200 利苑現金券。





優惠受條款及細則約束， 詳情請瀏覽 citibank.hk/leigarden

優惠 3 ：港島香格里拉大酒店獨家餐饗優惠

由即日至 2018 年 3 月 31 日，憑 Citi 信用卡於港島香格里拉大酒店可享獨家低至 75 折餐饗優惠，包括於 cafe TOO 午市及晚市自助餐低至 8 折、下午茶自助餐低至 75 折 (星期六、日及公眾假期)，Lobster Bar and Grill 龍蝦吧餐廳 3 週末早午餐 85 折 (星期六、日及公眾假期)、晚市食品 9 折，以及 Nadaman 灘萬日本料理 3 晚市食品 9 折優惠。

優惠受條款及細則約束，詳情可瀏覽 citibank.hk/islandshangri-la

條款及細則

1. 每位客戶只須於推廣期内登記其中一張認可信用卡一次。登記人必須為主卡持卡人。成功登記後，同一主卡客戶名下其他認可信用卡及合資格附屬卡將會自動登記。

2. 優惠不適用於 Citi Cash Back American Express® Card 及 Citi Rewards 銀聯信用卡。優惠只適用於指定貨品並不可與感應式付款簽賬同時使用。

3. 優惠只適用於由花旗銀行（香港）有限公司所發行之 Citi Ultima Card、Citi Prestige 信用卡、Citi PremierMiles 信用卡及 Citi Cash Back 信用卡。