台股盤中—股王小漲撐盤 不敵電金權值股回檔賣壓 跌破10800點

台股今 (11) 日一度小漲，不過台積電、聯發科等電子權值股走弱，加上金融與傳產權值同步壓盤，指數隨後來到盤下，儘管股王大立光與鴻海力挺，不過買盤力道不足，指數翻黑後持續緩步下跌，盤中跌破 10800 點，最低跌至 10776.87 點，預估量達 1300 億元。

台股指數今日 10824.54 點開出，盤中最高 10844.08 點，最低 10776.87 點；櫃買市場今日以 151.01 點開出，盤中最高 150.46 點，最低 149.56 點。

以蘋概三雄表現來看，除台積電走勢疲弱，下跌近 1.5% 元外，大立光與鴻海均以紅盤開出，大立光受惠法說題材，上漲逾 1% 來到約 3810 元，力拚站回 5 日線；鴻海則是在去年 12 月營收、第 4 季與全年營收均創高題材推升下，早盤一度上漲 1.87%、來到 92.5 元。

在鴻海帶動下，鴻家軍個股氣勢轉旺，整體表現相對大盤逆勢抗跌，樺漢勁揚 3.5%，榮創上漲逾 1%，台揚 (2314-TW) 則是以紅盤開出、成交爆量突破 1.5 萬張，鴻準與臻鼎 - KY 也都有小漲表現。

晶片電組龍頭廠國巨昨 (10) 日宣布晶片電阻將漲價約 15% 至 20%，調漲部分占國巨晶片電阻營收 45%，利多消息推升國巨今日股價一度站回 400 元大關，最高上漲逾 6%、來到 405 元，也帶動光頡、大毅、雷科、華榮與禾伸堂等類股攀揚。

國巨相關權證。資料來源：鉅亨網整理

以族群來看，電纜族群表現最強勁、上漲超過 1.3%，金融反與電子反指數均上揚逾 0.5%，光電指數上漲近 0.5%，表現最為弱勢的族群為水泥類股，下跌逾 2%；櫃買市場則是電通族群最強勢、上漲近 0.6%。

法人認為，受到美股科技股回檔影響，指數要大幅上漲不太容易，可朝塑化、鋼鐵與紡織等基本面較佳、具有漲價題材的傳產個股佈局，預估較有利基點的電子股或二線塑化族群，可望將相對較具表現空間。