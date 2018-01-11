陸媒嗆：「台灣旅行法」摧毀台灣法 台美高層若互訪 中國必定報復

美國眾議院周二 (9 日) 一致通過「台灣旅行法」(HR535) 及支持台灣參與世界衛生組織 (WHO) 法案，其中台灣旅行法將使台美高層互訪解禁，引來中國媒體大為抨擊，嗆言美國不是護台而是害台，中國必將採取行動，讓「高層互訪」的台美雙方都付出代價。

該草案目前還須經由美國參議院通過 ，並由川普總統簽署才能正式成為具有約束力的美國法律。不過也有專家分析，該法案最終通過的可能性不高，因為法案提出的是「評估」而非「執行」，台灣方面不要抱太大期望。

《南華早報》指出，若法案通過，美國政府將有權決定如何實行該法案，給予川普與中國政府協商的空間，這兩法案顯示台灣仍是中美關係的癥結點。

《環球日報》社論痛批，美國眾議院通過「台灣旅行法」之舉是摧毀「台灣法」，是害台而非護台。

台美雙方自 1979 年斷交後，雙方高層互訪即已中斷，《環球日報》指出，如果台美重新啟動高層互訪，「大陸屆時肯定會採取行動，讓台、美雙方都付出代價」，不但中美關係的政治基礎將因此動搖，中國對美國外交報復將會是全面的，這將大大增加美國處理世界很多問題的成本，讓華盛頓深刻了解台灣問題為何碰不得。

而對台灣的報復，則可能是中國全面打壓台灣島內「台獨」傾向，若遭受台灣當局的抵制，或台美公然的政治軍事聯手，甚至可能發生武力解放台灣的全面軍事行動。

蔡英文總統周三在推特上推文表示，「非常感謝美國國會，支持台灣的民主與透過民主選舉產生的政府，台灣旅行法將強化並提升台灣與美國長期以來的夥伴關係。」