谷歌、臉書小心! 亞馬遜明年大幅發展數位廣告

亞馬遜明年將大幅發展數位廣告，特別是站內的搜尋廣告，以及影片式廣告，同時平台外部份，電商龍頭計畫與第三方手機廣告商合作，將電視廣告與手機廣告做更好的連結，全面向 Facebook、Google 與 YouTube 宣戰。

媒體購買研究公司 Magna Global 表示，2017 年全球數位廣告銷售額為 2090 億美元，並且持續增長中，預估明年數位廣告銷售額將成長 13％至 2370 億美元。數位廣告產業集團 Interactive Advertising Bureau 數據顯示，美國為目前最賺錢的市場，光是 2017 年上半年，客戶已花費 401 億美元購買數位廣告。

儘管在財報中，亞馬遜 (AMZN-US) 未單獨列出廣告業務的獲利，但 eMarketer 估計，亞馬遜為今年美國第 5 大的數位廣告商，但是市佔率僅有 2％多，根據 Pivotal 分析師估計，Google(Googl-US) 和 Facebook(FB-US) 囊括了 70％以上的廣告業務銷售額。

亞馬遜股價日線走勢圖

但是廣告商一直希望業界可以出現第 3 大競爭對手，以降低廣告價格，並驅使 Google 和 Facebook 分享更多用戶數據，亞馬遜將是最可能的競爭者，歸功於龐大的電子商務業物，他們取得大量的消費者資料。

有 2 位媒體購買者透露，亞馬遜表示，願意分享更多的用戶數據，如果客戶的廣告預算夠高，因此廣告購買商很歡迎亞馬遜的加入，僅管目前 Google 仍是搜尋廣告的領導者，但許多客戶已轉向購買亞馬遜的廣告。

亞馬遜的數位廣告擴展計畫

1. 提供廣告商新的演算法與客製化頁面

亞馬遜目前已允許廣告商付費，使產品可在搜尋頁面排更前面，讓消費者提升看到產品的機會，進一步轉換成購買行為。此外，亞馬遜將提供廣告商不同的數據與新的演算法，讓商品出現在適合客戶的搜尋頁面，額外的廣告選項包含購買客製化頁面，廣告商可在此頁面置入影片，以及產品介紹，讓消費者對產品更有印象。

2. 擴展影片廣告業務

亞馬遜提供客戶在直播影片中購買廣告，如每週直播的足球賽事「週四足球夜」(Thursday Night Football)，此外，亞馬遜與媒體製作商合作，將為客戶量身打造影片贊助廣告。

數位影片廣告正在蓬勃發展，根據 eMarketer 的數據，美國今年的影片廣告消費達 132.3 億美元，而 YouTube 為領先者，占美國影片廣告收入的 21.7％，但廣告商在尋求能與 YouTube 競爭的平台，亞馬遜為選項之一。

亞馬遜 2016 年第 1 季報告中顯示，每月活躍用戶數為 3.1 億，儘管和 YouTube 的 15 億活躍用戶相比，遜色許多，但亞馬遜可以提供廣告商，客戶喜歡觀看的影片類型，以及他們的消費習慣。

3. 與第 3 方手機廣告商合作

亞馬遜與手機廣告商合作，尋求在不同平台接觸消費者的機會，舉例來說，他們與手機廣告商 Kargo 合作，將電視廣告與手機廣告結合，理論上來說，當消費者在電視上看到廣告後，過不久，在手機廣告中會看到同樣的商品。

但是亞馬遜在擴展數位廣告業務時，需注意原先平台上客戶的反應，基於廣告銷售，會改變商品呈現方式，是否會造成反彈，還尚待觀察。