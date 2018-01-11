美元走弱、日圓升破112新台幣早盤小升盤整

在美元指數走跌，韓元及日圓兌美元升值，尤其日圓進一步升破 112 價位，新台幣兌美元今（11）日早盤也止貶回升，但由於台股走跌，新台幣升幅有限，最高來到 29.585 元、小升 1.6 分，高低價差僅 1.4 分，目前在 29.59 元震盪。

由於傳出中國大陸可能減少或停止買進美國債券，美國並可能退出北美自由貿易協定 (NAFTA)，美股收盤全面下挫，標普及那指均結束連續 6 天漲勢，今年首度收低，而道瓊工業指數盤中一度大跌 128 點，收盤跌幅縮小至 16.67 點或 0.07% 來到 25369.13 點。台股今日開盤跌 6.55 點，加權股價指數以 10824.54 點開出，目前下跌 10 餘點。

國際匯市部分，在大陸可能減少或停止購買美國債，美元指數走跌，日圓也升破 112 價位，一度觸 111.29 日圓兌 1 美元，創 6 周新高，而韓元一度升破 1070 價位，來到 1068.05 韓元兌 1 美元，人民幣兌美元中間價 6.5147 元，也較前一交易日中間價升值 60 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在美元走弱下，新台幣兌美元今日早盤止貶回升，以 29.598 元、升值 0.3 分開出，之後再觸 29.585 元、升值 1.6 分，但由於台股走跌，新台幣升幅有限，高低價差僅 1.4 分，目前在 29.59 元震盪。

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