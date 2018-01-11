萬達宣佈雲業務喊卡裁員：員工要做好心理準備

據財新網獨家報導，繼 12 月裁掉銷售人員之後，萬達雲再裁技術人員。據相關人士處透露，1 月 8 日，萬達在上海的雲計算部門召開內部會議，宣佈由於與 IBM(IBM-US) 的合作出現問題，公司將進一步縮減員工規模。

據參加此次會議的萬達員工表示，公司高管們在會上宣佈，考慮到與 IBM 的合作現狀，接下來不僅會在銷售上停止與 IBM 合作，還將暫停在雲計算方面的大量研發工作。萬達雲員工們被當場告知，要做好心理準備，「只會有很少的人能留在雲公司」，大部分員工將被調整。

會議中沒有宣佈具體的裁員人數，僅表示將由人事部門與被調整員工一一溝通。有熟悉萬達網科情況的人士表示，萬達人事之後提出的條件是，如果員工主動簽署離職協議，萬達將繼續發工資至 1 月 19 日，許多員工已接受這一條件並離開。

香港《明報》報導，其實早去年 12 月，已有消息傳出，因和 IBM 有關雲項目的合作協議生變，萬達雲將銷售、市場、解決方案等部門解散，員工亦收到公司裁員通知。

萬達集團董事長王健林的「大雲圖」始於 2017 年 3 月，他與 IBM 董事長兼首席執行官 Ginni Rommety 在北京宣布達成戰略合作，聯手打造可承載 IBM 的公有雲系統；協議原計劃是幫 IBM Cloud 落地中國，然後和 IBM 共同負責銷售，但據稱由於合作協議不斷更改，最終無法達成共識。

