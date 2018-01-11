A股1月限售股解禁大潮來襲 解禁市值超5000億人民幣

A 股 1 月份限售股解禁大潮正在襲來。資料顯示，1 月份累計將解禁 497.73 億股，為今年限售股解禁數量第 2 高月份，按照 1 月 10 日收盤價估算，解禁市值預計將達到 5614.53 億元 (人民幣，下同)。其中，包含公司高管限售股份及大股東主動承諾不減持的股份，也就是說實際減持數量將小於上述解禁總數。

從全年數據來看，2018 年是限售股解禁的大年，Wind 資料顯示，A 股全年共解禁 3332.32 億股限售股，其中 12 月、1 月、5 月、6 月為四個高點，分別解禁 512.59 億股、497.73 億股、440.86 億股、392.29 億股。與去年同期相比，1 月份限售股解禁數量同比增長 96.3%，解禁市值也幾乎翻倍。

Wind 資料顯示，1 月份共有 208 家企業限售股解禁，從解禁類型來看，首發股份解禁占比最大，在 208 家限售股解禁企業中，96 家企業屬於首發股份解禁，占比約 46%；定向增發機構配售股份解禁的情況位居第 2，在 208 家限售股解禁企業中，有 86 家屬於定增解禁。

從解禁數量來看，申萬宏源成為 1 月份解禁數量最大的個股，達 126.16 億股，解禁市值達 681.3 億元。其中，中國建銀投資有限公司持有 356 億元；「國家隊」中央匯金持有 271 億元；光大集團持有 53.9 億元。「數字認證」成為 1 月份解禁數量最少的企業，限售股解禁數為 4.57 萬股，屬於首發原股東限售股份。

順豐控股 (002352-CN) 的定增股東成為 1 月份限售解禁潮的最大贏家，以 1 月 10 日股價估算，解禁收益達 377.60%，解禁市值高達 641.35 億元。包括寧波順達豐潤、嘉強順風在內的 6 家公司將分享上述紅包。

位居第二的是柘中股份 (002346-CN)，解禁收益達 213.67%，解禁市值為 60.69 億元。9 位自然人股東和上海康峰投資分別受益。

《新京報》引述星石投資表示，因為限售股解禁對市場整體影響不大，部分個股如果解禁收益高，規模大，或解禁占流通股本比例較高，可能存在短期流動性衝擊，但限售股解禁對股價的長期影響有限。