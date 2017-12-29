傳萬達網絡科技集團大裁員 6000人剩300人

萬達集團 (Wanda Group) 旗下萬達網絡科技集團昨 (28) 日大規模裁員，據稱計劃將員工規模由 6000 人裁至 300 人，即只保留職能部門，意味網科人員從最高峰削減 95%，並已通知逾 1000 名員工。看來王健林想讓萬達網科在 2020 年上市的夢想破滅了。

據《澎湃新聞》獲得聲稱《勞動合同解除通知》內容顯示，萬達網絡科技與員工從 2018 年 1 月 1 日起解除勞動合同，此外，會向離職員工支付 1 個月工資作為代通知金，支付 2 個月工資作補償金，萬達網科為員工繳納的社會保險會到 2017 年 12 月為止。

同時，萬達網科亦要求員工提交個人辭職申請，內容顯示，「因個人原因，我要求從 2018 年 1 月 1 日起解除與公司於 X 年 X 月 X 日簽訂的《勞動合同書》，終止與公司的勞動關系，並終止全部的勞動待遇…… 即日起，我的行為與公司無關，不會發表對公司不利的言論等。」

報導引述知情人士指，「今天一早到公司，上級領導就通知要裁員，領導和人力資源部門的人在房間裡，把員工一個個單獨叫過去談話，並且告訴我們簽不簽協議都一樣要走人，不簽協議也沒用，公司會單方面終止合同。如果不簽的話，會把合同快遞到家庭地址。現在已經通知 1000 多名員工了。」

萬達網科是萬達集團在進行第 4 次轉型時的成果，旗下包數位商業、智慧生活、金融科技和公有雲服務 4 大業務板塊。萬達集團董事長王健林在 2016 年時還喊出，「萬達網科要在 2020 年實現整體上市」。

萬達網科旗下的飛凡 App 在 26 日還進行功能升級，那時萬達網科表示，飛凡 App 以「逛」為核心定位的全新產品版本，引導用戶從單純線上「買買買」回歸線下「逛逛逛」的真實生活和社交體驗中。

2016 年 10 月，萬達網科從萬達金融集團中分拆獨立出來，分拆之後，原萬達金融集團旗下的保險、投資業務歸於新萬達金融集團，而旗下的飛凡資訊公司、快錢支付公司、徵信公司、網路數據中心、海鼎公司、網路信貸公司歸於萬達網路科技集團。

萬達網科總裁由原萬達金融集團總裁曲德君擔任；萬達金融集團董事長兼總裁由廣發銀行原董事長董建岳擔任。

按照萬達網科官網的介紹，願景是將實業與網路結合，做成大型開放型平台公司，以大數據、雲端計算、人工智慧、場景應用等技術，為實體產業實現數位化升級，為消費者提供生活圈消費服務。

《澎湃新聞》引述知情人士表示，王健林對萬達網科的期望值比較高，但萬達網科的業務模式梳理的不清楚，除了金融科技板塊有利潤之外，其餘的板塊業務一直都不清晰。

資料顯示，2016 年，萬達網路集團收入 41.9 億元 (人民幣，下同)，完成計畫的 103%；金融集團收入 213.5 億元，完成計畫的 127.7%。王健林在 2016 年萬達集團的年會中的講話中表示，2017 年網路集團收入要達到 65 億元，金融集團收入達到 265 億元。

王健林對於萬達網科的期望不僅停留在簡單的收入要求上。在萬達集團 2016 年的年會上，王健林表示，集團批准了萬達網科 2017 年至 2019 年的發展計畫，同時批准五年資金計畫。按照這個計畫，萬達網科要力爭 2018 年實現整體贏利，2020 年利潤過百億，實現萬達網科的整體上市。

王健林曾表示，萬達網科計畫募資 100 億元，在 2017 年上半年要完成示範項目和估值評估報告，第 3 季開始私募。王健林說「要找好的投行和投資人，不是完全找朋友圈，不能完全找財務投資人。」

9 月份，知情人士透露，萬達網路科技集團推遲原定於今年進行的 15 億美元融資方案，時間推遲到至少 2018 年年初。