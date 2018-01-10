人民幣午後逆轉震蕩收升 定價機制微調不改匯價偏強基本面

路透上海/北京1月10日 - 中國人民幣兌美元即期CNY=CFXS周三低開高走，午後客盤結匯扭轉弱勢，最終小幅收升，中間價下探至近兩周低點。交易員稱，市場觀望氣氛較濃，市場成交明顯縮量。受昨日中間價定價機制微調影響，市場慣性低開，但受美元指數調整影響，市場結匯需求上升推動匯價收覆失地。

他們並表示，逆周期系數可以自行設定原本並不出奇，但如果是監管提醒可以自行設定很容易讓市場認為監管容忍貶值，但需要指出的是微調不代表完全放棄逆周期因子，也不代表政策發生變化，目前看不會對人民幣匯價的基本面產生巨大影響，當然微調後中間價受國際美元波動的影響會更大。

“央媽這個動作對預期可能會帶來比較明顯的影響，起碼市場會這麽理解，與去年9月份調降遠期購匯風險準備金的狀況相似。”一外資行交易員稱。

長線看，逆周期因子影響力下降對美元人民幣的基本面不會有太大影響，市場仍預期人民幣匯價未來偏強，但走強的幅度料因逆周期因子影響下降而減弱，短期應該是逢高結匯的機會。

兩位消息人士周二透露，中國央行建議各報價行“可以調整”人民幣對美元匯率中間價報價模型中的“逆周期系數”，但不是強制性的，具體如何調整、調整多少則由各中間價報價行自行決定。

全球匯市方面，美元兌日圓周三續跌，昨日日本央行削減日債購買規模，引發對該央行可能開始退出大規模超寬松貨幣刺激舉措的臆測。盡管美國公債收益率上漲，但美元兌日圓JPY=仍下滑0.3%至112.31。美元周二下跌0.5%，當天日本央行小幅下調常規操作中的購債數量。

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.5249元；人民幣兌歐元、日圓和英鎊的參考匯率分別為7.788元、5.8296元和8.8148元。

中國央行2015年8月11日完善人民幣兌美元匯率中間價報價，並一次性貶值近2%，同年12月引入參考“收盤價+一籃子貨幣匯率”的中間價形成機制。中國外匯交易中心2016年1月起每日公布12次人民幣兌美元參考價，同年8月底新增每日公布兩次人民幣兌歐元、日圓和英鎊參考價。

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