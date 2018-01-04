海外融資問題堪憂 惠譽下調萬達商業地產評級至「垃圾」

路透社報導，惠譽週三 (3 日) 將大連萬達商業地產股份有限公司評級下調兩個級距至垃圾級，稱該公司無法及時透過海外融資管道提高流動性。

該機構將萬達商業地產評級從投資級的「BBB」下調至「BB+」，為 2016 年以來的第二次下調。惠譽仍維持其「負面評級觀察」，反映該公司依然缺乏提高萬達海外流動性的確定融資管道。



萬達商業地產的母公司為大連萬達集團，由中國富豪王健林所有。該集團在過去幾年大量投資娛樂和運動資產。



惠譽在聲明中表示：「如果萬達的海外銀團貸款行要求提前還款，而萬達不能立刻滿足這些要求；或者說該公司不能籌募足夠海外流動資金，來償還 2018 年 3 月到期的海外銀團貸款中第二部分的 5.1 億美元，那麼萬達的流動性可能會面臨巨大壓力。」



惠譽補充說明，儘管萬達獲得中國發改委批准的 15 億美元發債配額，但它未能在 2017 年底成功發行離岸優先債，而國家外匯管理局何時會批准萬達將國內資金匯往國外仍不確定。「這有可能觸發 12 億美元優先債的交叉違約條款，擴大償債壓力。」



標普和穆迪去年皆將萬達商業地產的評級調降至投資級以下。



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