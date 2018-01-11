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台股盤前－外資不買單 美股走弱 大盤恐回測10800點

台股盤前－外資不買單 美股走弱 大盤恐回測10800點。(鉅亨網資料照)
台股盤前－外資不買單 美股走弱 大盤恐回測10800點。(鉅亨網資料照)

台股昨 (10) 日雖有金融、傳產撐盤，但不敵電子股回檔整理的壓力，加權指數震盪走低，收 10831.09 點、跌 83.8 點，成交量 1373.07 億元。外資賣超，加上今晨美股下跌，台股恐回測 10800 點。

外資現貨賣超 32.2 億元，期貨淨多單部位則小幅加碼 412 口至 53725 口，自營商選擇權淨部位，賣賣權積極布局。一月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權 OI 大於買權 OI 之差距縮減至 26.4 萬餘口，買權賣權 OI 增量相去不遠，目前多空呈現互不相讓。

台塑四寶昨日自結去年稅後純益 2,372.48 億元，年成長 14.2%，為 2007 年以來新高，其中台化、台塑化全年獲利都繳出新高成績，台塑與南亞則是歷年次高，台塑四寶賺錢能力驚人。是否反映在今天股價上，值得期待。

台灣 AI（人工智慧）發展跨大步，在經濟部牽線下，微軟昨天宣布，兩年內將砸下十億元，來台打造科研級的「AI 研發中心」，目標五年內要在台灣招募培養二百位 AI 金頭腦，微軟「把大腦搬到台灣」，要協助台灣建立垂直整合的 AI 產業鏈。

AI 的利多消息不只如此，工研院智慧視覺系統機器人，在美國消費性電子展（CES）開展首日即造成轟動，吸引國際媒體報導，參展民眾爭相體驗。

此外，義隆強攻當紅的 3D 人臉辨識與無人車最關鍵的先進駕駛輔助系統（ADAS）。其中，3D 人臉辨識方案鎖定非蘋手機品牌，ADAS 則揮軍日系車款，新產品效應預計在第 2 季末、第 3 季初陸續發酵。

整體來說，台股自去年底以來，K 線呈現連九紅後，昨天為漲多後的一根長黑棒。目前外資買超台股的力道趨緩，內資則追捧鋼鐵、原物料相關及金融等個股，台股買氣仍旺，不過，台積電與台股同步跌落 5 日線，預料若無重大利多，台股下半周將以整理盤的可能性較高。

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