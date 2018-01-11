朗詩綠色地產(00106-HK)與平安不動產簽戰略合作

朗詩綠色地產(00106-HK)公布，公司與平安不動產有限公司簽訂了戰略合作協議。雙方將充分調動各自優質資源，在長租公寓領域開展戰略合作，共同尋找更廣闊的發展機遇。

雙方計劃在未來三年內，在北上廣深一線城市以及南京、杭州、武漢等強二線城市共同投資長租公寓項目，基金目標資產管理規模100億元人民幣，並將委託集團旗下長租公寓運營品牌進行運營管理及設計、改造等，合作基金將在項目穩定運營後尋求REITs(房地產信託基金)等方式退出。集團自進軍長租公寓領域以來，保持著其「以人為本」的理念，利用自身的資源整合能力，積極探索租賃市場的現實路徑，為「租購並舉」真正落

地，提供鮮活的案例和樣板。

在短短一年時間，集團已在北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、蘇州、無錫、西安、成都、寧波等城市獲取50餘個項目，房間數超過15000間，已躋身集中式公寓行業第一梯隊。未來，集團的長租公寓項目將覆蓋17個一線及重點二線城市。

集團與平安不動產在長租公寓領域的合作已在2017年開始。於2017年11月，雙方已共同收購上海森蘭項目，擬將其改造為中高端的長租公寓進行長期運營。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)