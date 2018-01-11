年終客戶庫存盤點等影響，創見12月營收衰減23%

【財訊快報／李純君報導】受年終客戶庫存盤點等影響，記憶體模組廠創見資訊 (2451) 公布自結 2017 年 12 月份合併營收 13.4 億元，與上月相比減少 23%，較去年同期減少 23.26%，但蘋果升級方案銷售告捷。綜觀產品營收結構，12 月份工控產品營收 5.51 億元，占整體營收比重 41.2%；策略性產品營收 3.27 億元，占整體營收比重 24.5%；消費型 Flash 產品營收 2.25 億元，占整體營收比重 16.8%；標準型 DRAM 產品營收 2.35 億元，占整體營收比重 17.5%。



回顧 12 月，創見分析，DRAM 價格持續看漲，客戶因預期心態已提前備貨，再加上受到年底假期效應以及客戶期末盤點調整庫存水位影響，部分訂單遞延出貨，致使本月份整體營收較上月減少。另外，蘋果升級方案在本月逆勢成長，銷售表現不俗，顯見策略性產品各項產品線雖目前所佔營收比重不大，其發展潛力仍不容小覷。



展望未來，DRAM 市場供需未達均衡，預期價格漲勢短期仍將持續，但創見因有合作夥伴的長期支持，庫存水位相對健康。反觀 NAND FLASH 則因產能及良率提升，預期市況將可能供過於求。在產品開發方面，除了持續發展工控產品外，創見亦積極在策略性產品線上推陳出新，近日創見發表全新 JetDrive 825 Thunderbolt PCIe 行動固態硬碟，主打高速傳輸與大容量升級，專為蘋果電腦量身打造，全面進化 Mac 系統效能。



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