川普被挪威首相說服？美國考慮重返《巴黎氣候協定》

美國總統川普於週三 (10 日)，與挪威首相 Erna Solberg 進行短暫談話後，在記者會川普表示美國願意考慮重返《巴黎氣候協定》，若此協定可更公平對待美國，並且對挪威的水力發電能力表達讚嘆。

過去川普曾經抨擊競爭者 Hillary Clinton 太過熱愛風力發電，他說：「我是個支持石油、天然氣還有很多能源的人，但我的競爭對手希拉蕊，她支持風力發電，她支持跟我不同的能源，那些發電方式，沒有辦法產生同樣程度的能源。」

網路新聞媒體《Quartz》曾指出，川普迅速改變心意，往往跟最後一個與他進行談話的人的立場有關，這次與挪威首相的會面也不例外，Solberg 僅僅花了 75 分鐘，就改變川普對於氣候協定以及乾淨能源的看法。

川普於去年 6 月宣布美國將退出《巴黎協定》，而他在記者會上表示，若協定對美國更公平，「我們可以想像回到協定中… 我對於環境非常在意，我們想要乾淨的水，乾淨的空氣。」他指出他對巴黎協定本身沒有意見，而是認為當初歐巴馬政府所簽署的協議條件太糟糕。

川普同時在記者會稱讚挪威的再生能源，他說：「挪威擁有強大的水力發電，我真希望我們也有發展一些水力發電，你們擁有很好的資產。」美國目前總能源的 2.5% 來自水力發電。

而 Solberg 則表示，挪威對於達成巴黎協定的目標，很嚴格地在執行，這代表著他們有很好的環保政策以及對環境友善的科技。