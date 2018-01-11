能源盤後─WTI收盤站上63美元 創下3年新高

油價週三再創 3 年新高，美國政府數據顯示美國原油庫存連續第 8 週下滑，同時國內原油產量大幅下滑，美國基準原油價格收盤在每桶 63 美元上方。

2 月西德州中質原油期貨 (WTI) 上漲 61 美分或 1%，收於紐約商品交易所 (NYMEX) 63.57 美元 / 桶，盤中高點達 63.67 美元。據 FactSet 數據顯示，這是 2014 年 12 月 9 日以來的新高數字。

3 月倫敦布侖特原油期貨合約收盤報每桶 69.20 美元，上漲 38 美分或 0.6%，為 3 年來新高。

美國能源情報署 （EIA）週三報導，截至 1 月 5 日當週，美國國內原油供應量下降了 490 萬桶。這超過了標準普爾全球普查分析師預測的 350 萬桶下降預期，而美國石油學會 （API） 週二報導下降了 1120 萬桶。

ClipperData 公司大宗商品研究主管 Matt Smith 表示：「新春初始的原油庫存已經自去年水準開始下滑。」在感恩節之前，原油供應開始了連續 8 週的下滑。

EIA 還稱，本週汽油庫存增加 410 萬桶，精煉油品庫存增加 430 萬桶。普氏全球普氏調查預計汽油供應量將增加 230 萬桶，精煉油品產量將增加 210 萬桶。

NYMEX 2 月汽油上漲 0.2% 至每加侖 1.833 美元，而 2 月熱燃油上漲至每加侖 2.081 美元，漲幅 0.7%。

EIA 顯示，上周美國原油總產量同比下降 29 萬桶至 949.2 萬桶。

Tyche Capital Advisors 分析師 John Macaluso 表示，儘管近 2 個月美國石油供應量下降，但國內產量已經「越來越接近每天 1000 萬桶」。

他認為，如果技術指標沒有顯示價格太過火爆，最新的產量下降將會產生「更重大的影響」，自 12 月初以來，原油價格已經上漲了 13% 以上。

但是，美國銀行財富管理高級投資策略師 Rob Haworth 說：「如果頁岩油生產商能夠在價格相對較高的情況下有效地提高產量，或者（石油輸出國家組織）不能或不願意維持面對如此高的價格降低產量」，油價可能回到前期交易區間。

由於對伊朗動盪局勢的擔憂，最近幾個交易日的石油價格上漲，以及美國石油鑽井平台的減少。根據《華盛頓郵報》的報導，最近幾週，伊朗政府和整體經濟形勢的抗議浪潮席捲了整個伊朗。據報導，至少有 21 人死亡，數千人被拘留。

EIA 報在周二進一步支撐市場，其月度展望報告將其 WTI 的 2018 年價格預測上調至 55.33 美元，布侖特原油上漲至 59.74 美元。

在能源市場整體走低的情況下，2 月天然氣下跌 0.6%，至每百萬英熱單位 2.906 美元，盤中一度上漲 3.1%。

根據 S&P Global Platts 的數據，預計週四的 EIA 報告顯示，美國天然氣供應每週下降 3370 億立方英尺，幾乎是每年此時 5 年平均水平的 2 倍。