【豐銀投顧】我沒開玩笑吧！金融真的強！

◆盤勢分析

美股昨天持續震盪走高，四大指數中只有費半指數收黑，而且是跌了將近 1%，其中跌幅較大的有英特爾 - 2.5%、美光 - 5.66%、超微 - 3.75% 以及應材 - 1.9%，而台積電 ADR 則是 - 0.61%，從費半指數的表現不難預知今天的台股表現，但是真正關鍵的轉折卻不是在股市的技術指標或是基本面有問題，而是美元指數的反彈回測月線反壓，先前筆者已經提到美元指數在短線上已經出現跌幅滿足，隨時都會出現反彈，而新台幣也將出現由升轉貶的走勢，屆時台股回檔將是必然！

先前幾篇文章中都提到台股之所以會出現強勢反彈，都是因為新台幣升值所帶來的資金狂潮，自然在新台幣升轉貶的過程中，台股拉回是正常，那難道都沒有任何徵兆可以先提醒自己風險嗎？當然有！除了每天請加 @ozo5468n 盤後留意外資在期、現貨以及選擇權的動態之外，在近三個交易日的盤中，當新台幣出現盤中升轉貶時，指數就出現快速回檔的現象，只是在尾盤時再把指數撐回高檔，讓投資人失去戒心，這種下影線就是誘多的現象，魔鬼果然是藏在細節裡呀！近幾天在文章中一直不斷地請讀者留意電子股短線行情將結束，總結起來大概有幾個訊號，跟大家分享：1. 美元的短線不再破低。2. 外資在台股的淨空單 2 萬口以上。3.OTC 指數連續開高走低。4. 人氣作價產業：被動元件、PCB 以及矽晶圓大戶持股比率持續降低。5. 報紙消息面全數偏正面利多。大致上綜合以上判斷後，就一直提醒讀者風險的重要，以及避開電子股，操作策略以金融為主軸，搭配傳產為輔！

只有大盤指數重挫才能顯示出操作主軸放金融的重要性，以期指來看，今天只有金融期全場都在盤上，而且早盤還有接近 1% 的漲幅，從上週三一直到今天最高點，金融指數上漲 3.7%，非金電指數漲 2.7%，而電子指數根本沒有動，數字會說話，對筆者來說，有送分題可以操作，基期低、價值被低估跟獲利穩，上車後每天都可以好好的睡覺，不用擔心公佈月營收之後不管好不好都一律重挫，根本 Nonsense！現在筆者看法仍然不變！但請勿追價，等量縮回測支撐不破才進場，現在連傳產短線上都要考慮先調節一趟，之後再看看…(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

