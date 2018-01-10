又一款社交軟體進「幣圈」！據傳日本Line欲整合加密貨幣支付功能

「區塊鏈」成了當下最夯的技術，基於這一技術產出的虛擬貨幣，更是大受追捧，一個最有力的證明就是，多個社交平台已經引入虛擬貨幣。

彭博社援引知情人士消息稱，日本即時消息應用 Line 正在與多家公司討論使用加密貨幣完成支付功能，從而增加該平台的用戶粘性。

此前，還有消息稱，Line 正在尋求與韓國比特幣交易平台 Upbit 合作。受相關消息影響，Line 的股價從 1 月 9 日開始，已累漲 7.45%。

公開資料顯示，Line 目前市值為 1.17 兆日元（約 682 億人民幣），月活用戶達 1.68 億，以日本、台灣、泰國和印度尼西亞為主要的市場。

除了 Line 以外，已有多個社交軟體想要藉助區塊鏈技術來引入虛擬貨幣。

Telegram 入局

1 月 8 日，TechCrunch 的文章指出，跨平台即時通信軟體 Telegram 計劃推出自己的區塊鏈研發平台和加密貨幣 TON（「Telegram Open Network」，即「電報開放網路」），以支持這個聊天工具的支付等功能。

TechCrunch 的文章原因多個消息人士稱，這家公司做自己的代幣和區塊鏈平台，是想做比特幣和以太坊之外的「第三代區塊鏈」。

據悉，Telegram 軟體創始人 Pavel Durov 做這件事的出發點是，通過這套加密貨幣支付方案，讓用戶在跨境劃撥資金時免匯款費，在小額支付時也不會導致信用卡費用過高，還能保持隱私性。

這也就意味著，Telegram 不僅僅想做一款聊天軟體，還想像中國的微信一樣做支付。

TechCrunch 稱，Telegram 正考慮在代幣發行後向私人預售數億美元，預計最高融資 5 億美元，估值在 30 億美元至 50 億美元間。但這一數字還可能發生變動，如果最終能籌到 5 億美元，這將成為 ICO 歷史最大的一筆融資金額。

人人網 RR Coin 項目

社交平台引入虛擬貨幣這一舉措在國內其實並不新鮮，此前人人公司就發布了 RR Coin 白皮書，宣布將為社交網路提供一個開源的區塊鏈平台——人人坊。

人人將利用這一區塊鏈平台，記錄人人網參與者在社交網路中的交互行為，而其代幣 RR Coin 將作為人人坊上的智能合約和交易行為的媒介。

RR Coin 白皮書顯示，人人坊項目將在 2018 年 1 月完成底層架構設計和開發，2019 年第一季完成商業系統和大量應用系統接入。

RR Coin 共有 10 億枚，其中 40% 將用於私募，25% 用於 RR Coin 基金（該基金負責技術開發及平台營運），15% 的代幣給予市場營運和研發團隊，還有 20% 的代幣用於社區商務合作。

只是，這一項目進展並不順利。

1 月 8 日，鏈科技從知情人士處獲悉，監管部門已經約談了人人網，RR Coin 項目已經確定翻車。

就連 Facebook CEO 馬克 • 祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在公布其 2018 年挑戰時也表示，對深入研究這些技術（加密技術和密碼幣）並理解其積極和消極的一面，以及如何將其運用到我們的服務中去很感興趣。

有分析稱，其實數位貨幣最早就是在遊戲和社交平台上，為了迎合目標受眾的支付需求而興起的。但如今，越來越多的企業都只是透過宣布區塊鏈或虛擬貨幣項目來拉動股價上漲，如何促進平台營收健康、穩健成長才是更需要思考的。

『新聞來源／華爾街見聞』