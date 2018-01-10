比特幣、瑞波幣下挫 以太幣獨笑 九連漲創歷史新高

以太幣 (Ethereum) (ETH) 價格在亞洲時間周三持續攀高，不只連 9 日上漲，最高價也衝破 1400 美元關口，最高來到 1417 美元，重新坐穩虛擬貨幣「二哥」寶座。與此同時，比特幣持續承壓，而上周風頭十足的瑞波幣 (Ripple) 也持續探低。

不過在周三台北時間下午，以太幣也開始由高點急殺，迅速跌破 1300 美元關卡，最低到 1263 美元，持續虛擬貨幣超高波動的特色。

以太幣的創高，部分來自以太坊聯合創建人 Steven Nerayoff 的背書。Nerayoff 周一接受《CNBC》訪問時表示，以太坊處理事務的能力比它的競爭對手更快、更便宜，預期 2018 年有數十億美元流入現在的系統，到年底，以太幣的價格可能是當前的 2-3 倍。

不過，以虛擬貨幣過去 1 年來飆升的走勢來看，2-3 倍並不是過於積極的猜測。

以太幣市值重回第二（圖表取自 Coinmarketcap）

Nerayoff 相信，企業開始注意到以太坊可以提供什麼價值。在金融科技領域之外，石油和天然氣行業，乃至於政府、遊戲界，都可見到應用。他相信，在這種情況下，以太幣將迎來美好的 2018 年。

相形之下，比特幣仍陷於困局，不僅連 4 個交易日下挫，最低已經跌至 14000 美元下方。

市場懷疑比特幣的可持續性，特別是微軟公司在其現行支付工具中，已經刪除「比幣」選項，讓比特幣在市場的信心遭受打擊。

利空的消息，還包括昨天重要的虛擬貨幣研究網站 Coinmarketcap，在沒有特別警告之下，直接撤消兩個南韓交易所的價格。同時還有新聞報導，中國央行正考慮採取行動，來限制比特幣挖礦的耗能。

以太幣之外的主要競爭幣，如瑞波幣、萊特幣與 IOTA 等，價格也在崩跌，南韓加強監管被認為是主要的原因。南韓監管機構周一視察 6 家主要的銀行，檢查是否確實執行相關的反洗錢政策。