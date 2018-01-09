加密貨幣市場將更強健 但在那之前會有一波崩盤

以太坊 (Ethereum) 前執行長 Charles Hoskinson 認為，待那些「比特幣替代品」一敗塗地後，加密貨幣市場，可望變得更強健。

Hoskinson 日前接受 CNBC 採訪時表示，對於加密貨幣市場的未來發展，「我個人的看法是，我們會在一波崩盤後，看到整合。」

Hoskinson 目前是區塊鏈研究機構 IOHK 的負責人，在此之前，他曾於以太坊擔任執行長一職。

區塊鏈是支撐加密貨幣發展的主要技術，它能將數位貨幣的所有交易記錄，透過分散式節點，加以儲存，而非倚賴單一伺服器。

近期，比特幣市值占比下滑，「統治地位」降至歷史低點，其他加密貨幣則趁勢崛起；例如，2017 年 12 月初價格僅 0.25 美元的瑞波幣 (Ripple)，如今已漲至 2.57 美元左右，超越以太幣 (Ether)，成為市值第 2 大的加密貨幣。

在上述趨勢帶動下，許多名不見經傳的加密貨幣，紛紛飆漲，讓加密貨幣總市值大幅攀升。

不過，Hoskinson 並不覺得這是個可喜的現象，他強調，某些加密貨幣缺乏高科技、相關設備支持，終究會遭遇難以克服的關卡，導致失敗。

但他也說，若這些人口袋夠深，有足夠資金繼續燒，就不容易失敗。

在最近輪漲的加密貨幣中，除瑞波幣、以太幣外，「狗狗幣」(Dogecoin) 也令人印象深刻，這款加密貨幣的市值在突破 10 億美元後，短短數日內，又站上 20 億美元。

「狗狗幣」創始人 Jackson Palmer(已於 2015 年離開「狗狗幣」團隊) 對媒體宣稱，即便軟體未更新時間，已超過兩年，「它的價格還是會大漲」。