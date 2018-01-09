〈夏普OLED量產〉郭董令出必行 iPhone OLED面板戰國時代將起

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘在去年 6 月，為了夏普 (6753-JP)OLED 面板研發進度不如預期，甚至還傳出可能終止投資 OLED，曾經在會議上拍桌痛批，在半年之後，現在夏普 OLED 面板將要進入商品化階段，勢必也會讓 iPhone OLED 面板進入戰國時代。

鴻海在 2016 年參股夏普，其中搶進 OLED 面板市場，就是鴻海董事長郭台銘所設定的重要目標。經過了近 2 年的時間，夏普終於要讓 OLED 面板商品化，也讓鴻海更有機會綁緊蘋果 (AAPL-US)。

據了解，郭董設定夏普 OLED 面板量產的時間，就是在 2018 年，隨著蘋果 iPhone 可能全面採用 OLED 面板，夏普若能正式進入量產，對於蘋果面板供應將更為充足。

根據 IHS 之前的拆解報告，蘋果 iPhone X 所使用的 OLED 面板，每片的成本高達 110 美元 (約新台幣 3200 元)，幾乎占了 iPhone X 總成本的 3 分之 1，換言之，如果夏普可以供應，法人推估，只要能夠取得 10% 以上的 iPhone 面板供應量，預料對於夏普所設定的 2019 年營運目標，將有機會提前達成。