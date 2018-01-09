〈夏普OLED量產〉三星、LG小心 今年春季開始商品化

韓國三星及 LG 陸續產出 OLED 面板，讓鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普 (6753-JP) 壓力大增，外電報導，夏普將在今年春天進行 OLED 面板商品化，預估夏普今年夏天開賣的部分高階智慧手機就將開始採用，也計畫供應給其他公司使用。

日經新聞報導，夏普預計在 2018 年 4-6 月期間開始進行量產手機用 OLED 面板，夏普已在堺工廠投下數百億日圓設置小規模的 OLED 面板產線，現在相關的量產技術已就緒，並開始樣品出貨。

報導指出，夏普如果能如順利投產，也將成為日本首家生產 OLED 面板的公司，比 Japan Display Inc(JDI) 集團更早一步，JDI 計畫 2019 年量產 OLED 面板。

其中夏普規劃要提供給其他公司使用，市場推測，目標直指蘋果 iPhone 手機訂單。

鴻海董事長郭台銘之前在鴻夏簽約記者會上直接點明，現在不做 OLED，就 all late 了！郭台銘更對夏普在 OLED 面板的市佔率設定了高目標，將搶佔全球 OLED 面板 80% 的市佔率。

根據夏普之前設定的重建企畫，將投入 2000 億日圓 (約新台幣 520 億元)，全力投入 OLED 面板及相關設備的研發，而這些金額將占了鴻海投資夏普 3888 億日圓的 51%。