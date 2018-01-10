數字2017營收創新高 電玩展及農曆年加持Q1業績看俏

數字 (5287)12 月營收 1.17 億元，月增 3.50%，年減 7.10%，扣除已處分的 101 原創則年增 7.36%；去年全年營收 14.75 億元，創下歷史新高，年增 3.22%，扣除 101 原創則年增 8.75%。數字表示，受惠台灣房市築底回溫，帶動台灣 591 房屋交易網 12 月營收年增 15.01%，已連續 13 個月呈正成長；而遊戲市場中手遊佔比持續擴大，再加上傳統大作陸續推出手遊版本，甚至在《天堂 M》正式上線後，手遊交易量數度超越端遊，帶動 8591 寶物交易 12 月營收較上月增加 10.68%，較同期成長 4.52%。



回顧去年，數字以新臺幣 1.88 億元出售 101 原創 T 恤後，專注平台經營。兩大旗艦平台台灣 591 房屋交易及 8591 寶物交易，分別受惠台灣房市回溫及手遊交易持續提升，2017 全年營收分別成長 10.31% 及 7.40%，再加上新建案及新車頻道廣告業務挹注，激勵去年全年合併營收達 14.75 億元，創歷史新高紀錄。



展望 2018 年，數字指出，台北國際電玩展將於 1 月 25 日登場，適逢春節寒假旺季將至，年終紅包效應，可望帶動 8591 線上買氣；而農曆年後 591 租屋及 518 人力需求顯現，再加上 591 新建案則憑藉海量新建案資訊，精準分析使用者購屋行為，將提升廣告業務穩健成長。



此外，數字也提到，受惠於消費者行為轉變，在使用移動設備及對線上資訊服務需求大增，而線上廣告、101 名品會及新創站台「100 室內設計」及一站式婚禮服務平台「結婚吧」運營，都將成為數字未來成長新引擎。



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