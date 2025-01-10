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鉅亨速報

營收速報 - 新建(2516)12月營收13.97億元年增率高達71.47％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 15:28


新建(2516-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣13.97億元，年增率71.47%，月增率70.84%。

今年1-12月累計營收為96.25億元，累計年增率11.54%。

最新價為13.95元，近5日股價上漲6.38%，相關建材營造下跌-3.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1647 張
  • 外資買賣超：+1693 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-46 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 13.97億 71% 71%
24/11 8.18億 -3% 2%
24/10 8.03億 -3% 2%
24/9 7.91億 -8% -2%
24/8 8.10億 19% 14%
24/7 7.09億 -8% -4%

新建(2516-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木工程：承辦各種道路.橋樑.隧道.運河等土木工程。建築工程：承辦各種辦公大樓.住宅.學校.廠房.醫院.運動館等工程。工廠工程：核能電廠及各種工廠之建廠工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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