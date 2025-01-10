營收速報 - 新建(2516)12月營收13.97億元年增率高達71.47％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 15:28
今年1-12月累計營收為96.25億元，累計年增率11.54%。
最新價為13.95元，近5日股價上漲6.38%，相關建材營造下跌-3.63%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1647 張
- 外資買賣超：+1693 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-46 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|13.97億
|71%
|71%
|24/11
|8.18億
|-3%
|2%
|24/10
|8.03億
|-3%
|2%
|24/9
|7.91億
|-8%
|-2%
|24/8
|8.10億
|19%
|14%
|24/7
|7.09億
|-8%
|-4%
新建(2516-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木工程：承辦各種道路.橋樑.隧道.運河等土木工程。建築工程：承辦各種辦公大樓.住宅.學校.廠房.醫院.運動館等工程。工廠工程：核能電廠及各種工廠之建廠工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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