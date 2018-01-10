【豐銀投顧】無懼大盤回檔 信昌電逆勢漲停

上週五筆者在當日的文章，標題為:「資金回流行情仍大，嚇死膽小撐死膽大」，當日文章第二段筆者提到筆者當日帶會員進場的首選是 4725 信昌化。且提到: 2018-2019 全球酚丙酮需求大增將帶動信昌化轉虧為盈。受惠全球汽車輕量化趨勢，全球丙酮將逐年成長。若有興趣者可搜尋筆者當日的文章內容，或加入小老鼠 168-937 一同參加討論。結果今天大盤大幅回檔 83 點，筆者推薦給大家的杏昌化今天卻逆勢漲停！從上週五至今已大漲超過 20%！為何信昌化可以這麼強？我們昨天已說過: 台幣強升會傷害到以外銷的電子股。但更要記得的是目前全球景氣正順利的復甦中，那麼塑化類股向來就和景氣有高度的正相關，且受惠美國酚、丙酮供應減少，市場對今年營運持正面期待，外資法人逢低加碼，股價豈能不漲？筆者之前已說，短線電子股易受台幣強升影響，焦點當然要擺在非電族群身上，信昌化不就是典型的代表？

上週五同時，筆者也提醒大家接下來的盤勢由天天跳空大漲轉為 k 線紅黑堆疊的震盪走勢。在今天台積電大回檔的帶動下，已經開始進入這個趨勢了，操作也變得更加不易。但是對於放空的人來說卻是歪打正著可以暫時喘口氣了！這一路以來許多人總拿著股王大立光大跌、人氣王鴻海的積弱不振來預言台股終將下跌，卻忘了真正會影響大盤的是權值王是台積電。今天大盤正式開始震盪整理，未來盤勢不必太過悲視，畢竟同屬頭方行情，漲多本來就會拉回，但拉回之後經過整理，個然會再創高。若要等下一次的進場點其實很簡單，就是再等成交量萎縮就可以了。未來幾天行情仍然會略嫌無聊甚至沉悶，但操作上只要選對像信昌化這種股票，自然可以不受大盤影響持續獲利下去，而非電子股方面也有許多族群是可以參考的，也歡迎投資人與我們連絡。

豐銀投顧 李世新 分析師