【華冠投顧】武傑電台: 回測10日線!

◆回測 10 日線

台股再創 27 年新高。加權指數早盤小紅 + 0.43 點開出，雖然一度再創波段新高；但是在台積電的摜壓下，指數一路震盪走低，收盤下跌 - 83 點作收，收在 10831 點，成交量 1375 億。

今天台股重挫 - 86 點，相信投資朋友一點都不意外!! 先前我們已經說過… 從 12/7 我們說『超級北風北』至今，指數已經大漲六百點；雖然市場言論從『反彈』轉為『回升』，但是指數的急漲，短線壓力還是要有所釋放，乖離已過大，因此容易出現『回馬槍』的修正。因此，台股在二天的壓力釋放，預計明天在『回測 10 日線』後，盤勢可望漲勢再起!!

今天台股開盤小漲 0.43 點，終場收跌 83 點，收在 10831 點，2018 全新的一年，展望台股武傑的看法依舊沒變，還是看多，有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，也請大家要好好把握，依舊給大家信心，而市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，武傑依舊告訴大家還是看多，也在昨天贈送大家全新資料 - 大雞晚啼，資料中有中小型股無畏大盤下跌的狀況，走出自己的路，例如: 1467 南緯、2314 台揚… 等，有拿到賺到的投資朋友武傑在此恭喜大家；展望 2018 台股趨勢的主流，武傑也沒停下腳步，推薦全新資料 - 大雞晚啼，後勢可期，有加入武傑 LINE@家族的朋友都知道，而武傑最後還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，今天再創 27 年新高，卻也要提醒大家要有震盪整理的心理準備了；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光小漲收在 3775 元， 2317 鴻海下跌收在 90.8 元，權值王 2330 台積電則是下跌收 236.5 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 4725 信昌化、2027 大成鋼、9958 世紀鋼、2009 弟一銅、2017 官田鋼、1526 日馳、3563 牧德、2317 大同… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 5285 界霖、4943 康控 KY、3550 聯穎、4746 台耀、2439 美律、4915 致伸… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估