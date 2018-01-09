馬克宏會見劉強東 京東未來2年銷售20億歐元法國商品

在法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 訪華期間，法國商務投資署 (Business France) 今 (9) 日上午與中國最大的零售企業京東 (JD-US) 在北京簽署諒解備忘錄。未來 2 年，在法國商務投資署的支持下，京東將在其電商平台上擴大法國產品的銷售，銷售額達到 20 億歐元。此外，京東還將與法國各企業在物流、技術領域拓展合作。

《第一財經》報導，基於合作協定，法國商務投資署未來將和京東擴大相互間的合作，更好地為法國中小型企業 (PME) 提供入駐中國電商平台做好準備；為法國品牌和零售商提供「一站式」的解決方案；讓法國商品快速便捷地抵達中國消費者的手中，並在 2019 年底達到 20 億歐元的銷售目標。

此前，在法國商務投資署的協助下，京東就已經與法國郵政 (La Poste) 達成合作夥伴關係，在京東平台建立「法國郵政海外旗艦店」，引入眾多優質法國產品。除了獲得京東的供應鏈網路和物流能力、超過 2.66 億的中產客戶資源和行銷解決方案外，京東還將為法國品牌方的高級管理人員提供關於中國電子商務市場的專門培訓，為法國公司入駐京東平台提供快速通道。

與此同時，京東也正式在其電商平台啟動「法國超級品牌日」的推廣活動。通過獨家折扣和精心策劃的促銷，集中推廣眾多高品質的法國商品。推廣活動能夠成功推動眾多入駐京東平台的法國品牌和供應商，提升他們對市場和消費者的影響力，創下銷售記錄的同時也能收穫新的消費群體的關注。

京東已經成為了中國消費者購買法國商品最重要的管道之一，在護膚美妝產品中，歐萊雅、嬌韻詩、絲芙蘭等美容品牌已成為京東重要的合作夥伴。生鮮食品方面，2017 年來自法國的生蠔、豬肉等產品在京東平台的銷售額同比增長了 640%。在京東全球購上，法國品牌的銷售增長也接近 200%。此外，京東還是拉菲集團在中國最大的線上零售管道。

在簽約儀式上，法國工業巨頭法孚集團 (Fives Group) 也與京東簽署了一份諒解備忘錄：京東計畫投入 1 億歐元 (約 8 億元人民幣) 用於購買法孚先進的分揀技術。京東集團目前擁有亞洲第一的高度自動化倉庫網路，法孚的技術將被應用於這一遍佈中國的倉庫網路中。

法國商務投資署表示，這一合作將不僅有利於更多法國企業的出口，也增強了法國對於跨國集團投資法國的吸引力。