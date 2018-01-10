得罪川普有點慘 巴農從右翼媒體Breitbart網站「被離職」

摘要：前白宮首席策略長巴農，在去年 8 月被白宮除名後，又從自 2012 年起擔任執行董事長的「精神寄託」、美國右翼媒體 Breitbart News 被趕走。據稱，川普給所有的朋友和政治盟友都打了電話，要求一起疏遠巴農，並不會接受道歉。

因為一個參議員的敗選和一本新書，美國總統川普正式與前「國師」巴農決裂。

周二最新消息稱，前白宮首席策略長巴農，在去年 8 月被白宮除名後，又從自 2012 年起擔任執行董事長的「精神寄託」、美國右翼媒體 Breitbart News 被趕走，上演了一出「被離職」的鬧劇。

在 Breitbart 官網發布的簡短聲明中，新聞網站 CEO Larry Solov 稱班農是「公司成就的珍貴組成部分，會一直感謝他的貢獻」，但被素以毒舌著稱的金融部落格 Zerohedge 稱為「迂腐不走心」。

巴農則在聲明中表示，「很自豪見證 Breitbart 團隊的成功，在短時間內建成了世界級的新聞平台」。不過《華爾街日報》隨後援引 comScore 數據稱，該網站在美國大選前的點擊量很高，但平均月瀏覽量在去年 11 月為 1370 萬，比 2016 年 11 月下降了 40%，僅屬於中型的政治新聞網站。

文章透露，巴農不僅被總統「拋棄」，還被一直以來的大金主、支持共和黨人的億萬富翁 Rebekah Mercer 父女劃清了界限。Mercer 一家上周趕緊給白宮打電話，表達了對川普的支持，隨後馬上跟自家入股的 Breitbart News 董事會協商是否「逼退」巴農。

這一決定得到了網站 CEO Solov 和前聯合創始人 Andrew Breitbart 遺孀的一致支持，Mercer 父女周一通過一名中間人士向巴農告知了這一決定。據《紐約客》透露，Mercer 家庭上周稱已經很多個月沒跟巴農講話了，以後也不再為他的政治主張提供資金支持。

《紐約時報》則表示，據稱川普給所有的朋友和政治盟友都打了電話，要求一起疏遠巴農。上周日巴農曾在接受 Breitbart 廣播採訪時公開道歉，並表達了對川普政策的支持。但白宮本周稱，總統不會原諒巴農，也不會接受道歉。

川普不僅稱巴農「喪失心智」，還給他起了個外號「Sloppy Steve」（邋遢史提夫）。各大外媒也都提到了巴農作為一名政治新星的「隕落」之快，從名不見經傳的共和黨保守派局外人，一躍成為「影子總統」、「白宮大腦」，隨後又火速出局、嘴炮不止。

金融部落格 Zerohedge 注意到，Breitbart 官網有關巴農離職消息的第一條評論，頗具蓋棺定論的意味。一位讀者稱：「我承認巴農是個不錯的人，但他自掘墳墓的做法，真是讓人無從評價。」

《華爾街日報》援引兩名知情人士稱，巴農反而將自己從 Breitbart 離職作為一個好消息解讀，他下一步很可能是開設一個 NGO，繼續做政治活動家，並在周二開始跟潛在的資助者商談。

但跟巴農同屬國家主義陣營的 Tea Party Patriots（茶黨愛國者）聯合創始人 Mark Meckler 卻認為，巴農從新聞網站離職就會被保守派快速邊緣化，因為他的影響力大多建立在這個平台上。

其實，川普一直對巴農印象不壞，而且頗為信任。不僅聽從巴農的建議，在競選時期大肆攻擊自由貿易和中國，據稱還在 8 月新任幕僚長凱利上任後，偷偷用私人手機打給已離職的巴農。

但共和黨人在去年 12 月痛失了寶貴的阿拉巴馬州參議員席位，以及揭秘「白宮秘聞」的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》出版，令巴農徹底失去了川普的喜愛，被稱為一個「自私又具破壞力的人」，恰好是川普最不喜歡的兩大性格特徵。

巴農曾對新書作者 Michael Wolff 稱，川普大兒子、前競選經理馬納福特和「第一女婿」在 2016 年 6 月與俄羅斯律師會面「是叛國」，認為「第一女兒」伊萬卡「跟磚頭一樣笨」，認為特別檢察官穆勒的通俄門調查「會像捏生雞蛋一樣把川普大兒子捏碎」。

為了挽回損失，巴農在上周日辯白稱，自己的言論被媒體和該書作者惡意曲解，本來想說「馬納福特是叛國」。結果馬上被作者 Wolff 打臉稱，保留與所有受訪對象的錄音。

這本書不僅提前了四天發行，在預售期就已脫銷，紙版書下訂單需要 2-4 周出貨，堪比剛發售時的 iPhone X。

『新聞來源／華爾街見聞』