「巨鯨」希望轉身！全球最大主權基金要求獲准投資私募股權

摘要：挪威國家主權財富基金在遞交財政部的信中稱，優質公司上市的越來越少，希望獲准投資未上市公司股權，這不僅能增加收益，還可進一步分散風險。目前該基金規模已達 1.1 兆美元，所持股票相當於全球總市值的 1.5%。

作為全球最大主權基金，挪威國家主權財富基金的一舉一動，都可能深刻影響全球市場。如今，這頭巨鯨可能要有新的投資方向了。

在周三遞交給挪威財政部的一封信中，挪威國家主權財富基金稱，優質公司上市的越來越少，從其現在的體量以及長期展望來看，目前適合對未上市股權進行投資。信中表示，這不僅能促進收益的增長，還能將風險分散於更多公司之中。

從歷史數據來看，投資於未上市的股權預計能比對上市公司的投資帶來更高的剔除成本後的收益。

挪威國家主權財富基金的規模近年來持續增長，十年之前大約為 1600 億美元，到了 2017 年 9 月，規模已突破 1 兆美元，目前約為 1.1 兆美元。

（截至去年 6 月，挪威主權基金資產規模變動。）

對於這隻資本市場中的怪獸來說，所有資產中它最偏愛的是股票，在其總資產中的占比為 65.9%，其次是占比為 31.6% 的固定收益產品。自 1996 年成立以來，該主權基金就不斷重倉全球股市，截至目前所持有的股票大約占全球股票總市值的 1.5%。

（上圖來自該基金管理機構——挪威央行投資管理公司官網。）

正是因為其巨大的體量，該基金的一舉一動都被密切關注。在去年 9 月遞交給挪威財政部的信中，該基金暗示應該減少對日元債券、加元債券等資產的投資，一度引發不少債市交易員的恐慌。不過值得慶幸的是，該基金當時並未明確要立即減倉，因此全球債市並未出現大的波動。

當時信中提到，提出這種建議的原因在於，並沒有看到多元化債券投資帶來的好處。「長期來看，多元化國際投資對於股市而言確實回報較高，但債券投資的收益並不多。」

在最新的信中，挪威國家主權財富基金還提到，其目前可以在未上市地產項目中持有股權超過 10%，未來對於未上市股權的持有比例希望也可以超過 10%。對於在上市公司中的持股比例，該基金目前受到 10% 這一上限的約束。

至於該基金是否能夠如願調整策略，還要等待挪威政府發布白皮書，以及隨後挪威議會的討論結果。其中，白皮書通常會在每年春季發布。

『新聞來源／華爾街見聞』