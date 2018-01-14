投資年賺50％　只要做對這三件事

撰文／今周刊 歐陽善玲

台股榜首》復華數位經濟基金經理人 周奇賢

降低電子股比重，轉戰金融股、傳產股

在台股基金經理人中，周奇賢稱得上是頂尖操盤手；他的頂尖之處，在於擁有一貫的投資邏輯，不輕易隨市場波動而改變信念，且持續以優異的績效，證明自己的投資哲學與操盤策略是對的。

過去一年，他所管理的復華數位經濟基金報酬率高達 51.3％，居所有台股基金之冠；另一檔復華中小精選基金績效達 47％，亦拿下中小型類股第一，與第二名落差至少有 5 個百分點，如此亮麗的成績，他歸功於自己長久以來的投資邏輯奏效。

「過去一年，我做對的三件事是：一、抓對趨勢，二、選對股票，三、抱得夠久，這也是我一直以來身體力行的長期投資觀念。」周奇賢說，要看到長線趨勢、買到對的股票，需要很勤快、很努力的研究團隊支援，才能完整掌握產業及公司營運狀況，但最終勝出關鍵，在於自己要對這樣的投資組合有很強的信念。

例如 2017 年在「抓對趨勢」部分，周奇賢便鎖定了電子上游缺貨題材。包括被動元件、矽晶圓、記憶體等，「這些產業苦了 3、5 年，有些甚至還更久，供應商所剩無幾，但這幾年需求卻不斷開出，像是汽車電子、高度運算技術、電子高階應用等，新科技使用層面更廣、更高端。」

周奇賢指出，像未來半導體應用就會愈來愈多元。「以後開車，儀表板上都會換成電子螢幕，試想數位儀表板背後會用到多少電子零件？汽車與手機、個人電腦最大不同點在，汽車會突然踩油門加速，在高電流高電壓環境下，電子零件必須承受高速運轉下的需求。」他說，這不僅是新藍海市場，更是產業發展走向高級、高端製程的重要趨勢。

確信長線趨勢 緊抱不減碼

抓對趨勢後，還得勤於拜訪公司高層，才能了解產業發展樣貌，選對個股。「像下一代手機設計重點，應該就在 AR（擴增實境）及 VR（虛擬實境），透過新技術，民眾不用到實體店面試穿衣服，也能實際感受穿衣效果，或家具擺設，在這樣的消費模式引領下，就能從中挑出最受惠的產業及廠商。」他分析。

最重要是，投資組合確立後要能抱得住，邏輯有很強的一致性，不隨波逐流。「去年第二季，大盤有一波明顯回檔，當時有幾檔市場上看好的個股，回檔幅度達 3 至 4 成，大部分經理人受不了下跌壓力，紛紛減碼賣出，但我一直持有，甚至加碼超跌個股，以至於後來我才能享受到真正的主升段！」

周奇賢自我調侃，「可能我不夠靈活吧，如果某檔漲多的個股修正，可以馬上換股操作，選到會繼續上漲的標的，這不但需要絕佳的運氣，還要有『賣掉對的股，之後還願意買回來』的勇氣，對人性是極大考驗。而我一旦確信了長線趨勢、受惠個股，操作時就不會輕易減碼。」

不過進入 2018 年，基金配置上仍會有些微調整。「去年電子股一枝獨秀，今年配置上會更多元化，電子股比重將從原先 8 成以上，降至 5 成左右，將資金陸續轉移至金融、傳產股。」他表示，由於美國升息即將接近尾聲，過去卡位升息利差的資金可望重新歸隊；加上台幣升值趨勢恐將持續，接下來出口產業將面臨一定的挑戰。

周奇賢指出，全球肥咖條款上路，目前立法院正研擬相關方案，鼓勵資金回台。一旦眾所關注的炒房疑慮克服，資金順利回流，對金融體系受惠最大；其中又以金控旗下，具大型壽險公司及資產管理的金融股，後市最值得留意。

而台幣升值、資金回流，對內需產業也有相當大助益，包括營建、觀光休閒等類股都可特別注意。

另外，由於美國經濟穩健成長，就業人口攀升，薪資所得增加，受惠美國內需增長的個股，例如隱形眼鏡、美食、紡織及窗簾製造商，都有機會隨著美國景氣復甦而帶動公司獲利。「過去一年被市場冷落的股票，經過一年的調整，搭上美國經濟起飛列車，有機會成為今年台股亮點。」

來源：《今周刊》 1099 期

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