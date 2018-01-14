Nike主動找合作 包袋廠威宏為何急撤中國？

撰文／今周刊 黃家慧

穆斯林婦女對服飾的保守是出了名的，特別是那纏繞頭上、包得密不通風的頭巾（Hijab），讓女性只能露出她們深邃的五官。去年，知名運動領導品牌 Nike 推出新產品 Nike Pro Hijab，不但有彈性、輕透，還能吸溼排汗，徹底解決穆斯林女性運動上的困擾。

這款跨時代產品因此被《時代》雜誌評選為 2017 年「25 項最棒的創新產品」，與首創人臉辨識的蘋果 iPhone X、強調續航力更高的特斯拉電動車 Model 3 等一道入榜，但鮮少有人知道，這條頭巾，是來自台灣的上市公司威宏控股所代工製造。

「其實中東離我們太遠，是 Nike 主動來找我們開發啦！」總經理許新居坦白透露頭巾並非威宏的原創，主要是對方找上門。但能被 Nike 選為合作開發、生產的廠商，主要還是彼此合作超過 14 年的默契。「Nike 的護具、手套，有一半是我們做的。」董事長洪永裕驕傲地表示。

人力貴、招工不順 衝擊營運

威宏不只是 Nike14 年的運動配件夥伴，洪永裕透露，法國知名包包品牌 Longchamp 約莫一半產品，也來自威宏。

運動配件、精品包包，分別隸屬威宏旗下的威保、宏盛公司，再由威宏控股百分百持有。去年 11 月，威宏公告購併了專為紐約品牌 TUMI 代工行李箱的泰國公司 TWT，隔天股價馬上拉長紅，再隔天（11 月 29 日），更創下歷史新高點 75 元。

股價創下歷史新高，但是對照威宏 2017 年前三季財報與前年同期相比，不只是營收下滑、營業利益縮水 2/3，稅後淨利還虧損了 1800 萬元，泰國台資公司 TWT 這麼值得期待？

洪永裕揭曉答案，這家 TWT 年營收高達 4000 萬美元（約新台幣 12 億元），換句話說，約占威宏全年總營收的 1/4，依照 TWT 過往表現，預計一年可貢獻獲利 8400 萬元，對去年前三季仍處於虧損的威宏來說，確實是個大補丸，不過這樣的購併行為，也藏著台商在中國生存的困境。

威宏的母集團廣德共有 20 個子公司，從布料、運動配件到包包等，五花八門，貿易公司採購出身的洪永裕，經營策略就是做「小貨色裡的大貨色」。他以威保為例，雖然紡織業的大宗是鞋衣類，但他卻看上人家沒放在眼裡的「配件」做，靠少量多樣的市場來創造自我優勢。

「我是用貿易形態來做產品。」他透過旗下各個子公司專精負責不同產品，對他來說形成一種「分散風險」，一旦某個產業沒落，還有另一個產業支撐，「傳產就是一個逐水草而居的產業。」在他來看。

儘管洪永裕的子公司五花八門，卻有個共同性，就是生產得靠「勞力密集」。總部與主要生產基地坐落於中國東莞的廣德集團，與其他紡織業者一樣，都得面臨中國勞工短缺、工資上漲的壓力，去年第一季，威宏的營業利益虧損 3900 萬元就是警訊。

「招工不順的結果，被迫採用臨時工，增加人力成本，另外，工資調漲及相關五險（中國企業給勞工的五種保險）費用增加也使得毛利率降低。」威宏財務長王棠楷分析得很理性，但背後問題卻很嚴峻，「去年過完年後，員工回流率少了 2 成，根本沒辦法應付訂單。」洪永裕意識到缺工恐將長期衝擊公司的營運，再加上人民幣升值不利出口，逼得他必須正視問題，他決定「南進」。

來源：《今周刊》 1099 期

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