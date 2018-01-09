溫潤木藝茶香氤氳　手感生活體驗 車遊嘉義市

三隻小豬有聽過，那六隻小豬呢？走一趟愛木村，讓六隻小豬告訴你木業的故事！

檜木老屋改造大變身，屋內搗茶喝茶有趣味，還可泡腳打卡吃花朵杯！

咖啡香也蔓延各角落，有貓相伴午茶時光，大杯拿鐵味蕾滿足，走一趟嘉義通通有。

【撰文．攝影｜楊育禎】

森林鐵路通車，帶動了嘉義的木材產業發展，嘉義市也發展成為台灣最重要的林業重鎮。當時因木材取得容易，官方宿舍及民屋以檜木建構，如今這些老屋或已改建不復風華，或是被有心人士保存下來，綻放新生命。來嘉義想認識木業故事，分辨木材品種，不妨以愛木村觀光工廠為起點，

生命樹項鍊曾入選嘉義市十大伴手禮，不同生日的人都透過計算找到屬於自己的生命樹。

透過陳列解說及 DIY 體驗來感受有木歲月。順著文化路往南行，林森西路右轉後路過嘉義火車站，再左轉仁愛路，則能抵達以檜木老屋改造的舊時光新鮮事享用午餐。

以檜木老屋改造的「舊時光新鮮事」韻味十足，並與韓國流行的花朵杯結合，激盪出新火花。

午後，沿著林森西路東行，左轉新生路來到三角 & 貓品味咖啡香，

「三角 & 貓咖啡」自家烘豆，並以手沖方式沖煮出咖啡香。

夜晚則入住緊鄰文化路夜市的蘭桂坊花園酒店吧！逛夜市嚐小吃，滿足味蕾。

翌日，前往坐落於檜意森活村內的活泉人文茶坊體驗搗茶 DIY，將茶葉細磨成粉，在茶香縈繞中，思緒彷彿也跟著飄到了阿里山上，神遊茶園好風光。

搗茶體驗的過程中，茶香不斷釋放，趣味又療癒。

步行可達的 R5 小餐館內，美式漢堡讓人大口滿意，

離去前再造訪月桃故事館，更讓收穫滿行囊。

月桃的故事與應用，都可以在月桃時光隧道中找到。

拍照必打卡 TOP５推薦

TOP1：愛木村順伯的手語

順伯是檜木製材廠創辦人，豎起大拇指的大公仔可不是在比讚喔！想知道順伯的手語嗎？來愛木村就能揭曉。

TOP2：舊時光新鮮事菅芒花翅膀

這一對立體翅膀是蒐集嘉義八掌溪的菅芒花製成，象徵執行長 Angela 對嘉義的濃濃情感，也讓人變身天使呢！

TOP3：活泉人文茶坊建築

坐在活泉人文茶坊的建築後方的木階梯拍照，彷彿置身日本旅行，可拍出洋溢濃濃和風的照片。

TOP4：檜意森活村招牌貓本舖

嘉義北門招牌貓本舖是到訪檜意森活村最熱門的打卡場景，站在俏皮可愛的招牌貓前，做出參拜的動作吧！

TOP5：月桃故事館圓緣天空步道

粉、白相印的心心相印天空步道浪漫無比，讓人彷彿踏上了幸福道路，手比愛心拍照最襯景！

DAY1

愛木村觀光工廠開車 3.5㎞ ➡ 舊時光新鮮事開車 2.5㎞ ➡ 三角 & 貓咖啡開車 2.7㎞➡ 住宿蘭桂坊花園酒店或雲登景觀飯店

DAY2

蘭桂坊花園酒店開車 1.4㎞ ➡ 活泉人文茶館開車 0.3㎞ ➡ R5 小餐館開車 3.8㎞➡ 月桃故事館

來源：《行遍天下》 2018 年 1 月

更多精彩內容請至 《行遍天下》