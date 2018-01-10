中國CPI重返「1時代」 專家：2018年物價不會大漲

中國 2017 年 12 月全國居民消費價格指數 (CPI) 較去年同上漲 1.8%，全年 CPI 較去年上漲 1.6%，完成了全年物價調控目標。專家表示，低通膨狀態將長期維持，2018 年物價料保持基本穩定。

據中國國家統計局資料顯示，2017 年 12 月份 CPI 月增 0.3%，年增 1.8%。2017 年全年 CPI 年增 1.6%。這一漲幅完成了全年 3% 左右的物價調控目標。

2017 年 CPI 漲幅比 2016 年回落了 0.4 個百分點，漲幅重返「1 時代」。國統局資料顯示，2010 年至 2016 年 CPI 同比漲幅分別為 3.3%、5.4%、2.6%、2.6%、2.0%、1.4%、2.0%。

2017 年食品價格下降 1.4%，自 2003 年以來首次出現下降。國統局城市司高級統計師繩國慶表示，主要受豬肉和鮮菜價格下降較多影響。。

另外，2017 年非食品價格上漲 2.3%，漲幅比上年擴大 0.9 個百分點，其中，工業消費品價格上漲 1.7%，服務價格上漲 3.0%。

中國 CPI 走勢。(圖：中國國家統計局)

中新網報導，對於 2018 年的物價走勢，社科院發佈的 2018 年《經濟藍皮書》預測，2018 年 CPI 同比漲幅為 2.0%，依然處於溫和上漲階段，物價保持基本穩定。

銀河證券也預計，今年 CPI 運行達到 2.0% 的水準，食品價格仍然保持平穩，非食品價格小幅上行。其中，人工價格持續走高會帶動服務類價格繼續上行。

北京大學經濟學院教授曹和平認為，未來幾年全球會進入一個低通膨時代。因為過去 5 年非銀行系、非銀行類金融機構出現爆發性增長，但銀行流動性管理增強，提高了整個經濟流動性管理效益。「輸入性通膨對中國影響減少，加上中國貨幣發行速度減緩，今年國內物價漲幅將大概率低於 2%。」

交通銀行首席經濟學家連平認為，物價不是今年經濟運行的主要矛盾。今年 CPI 在 2017 年低基數的基礎上，同比漲幅可能有所上升，但在整體需求平穩、貨幣環境收緊的大背景下，不會出現明顯的通膨壓力。