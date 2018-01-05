菸價飆漲逾3成+油料燃氣同漲 12月CPI創近1年新高

主計總處今 (5) 日公布去 (2017) 年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.21%，創去年 2 月以來單月高點，主要是因香菸、燃氣、油料費和醫療費用價格均調漲，加上水產品、乳類和肉類價格上揚所致，若扣除蔬菜水果，漲 1.83%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 則漲 1.57%。

就全年來看，去年 CPI 年增幅僅 0.62%，其中，商品類漲 0.09%，服務類漲 1.01%；若扣除蔬菜水果，漲 1.26%，核心 CPI 漲 1.03%，皆處在台灣央行認為的物價平穩區域 2% 之內。

7 大類物價變動比較圖。(圖：主計總處提供)

主計總處指出，12 月七大類中變動影響較大者是雜項類漲 6.39%，主要因菸稅調漲效應顯現，香菸價格年漲幅高達 32.20% 所致。

其次，醫藥保健類漲 1.59%，主因 4 月起推動分級醫療，使門診基本部分負擔漲 4.59%。

由於國際原油價格走揚，油料費漲 6.98%，使交通及通訊類別漲幅達 1.58%。

居住類漲 1.31%，則是因中油陸續調漲天然氣及液化石油氣價格，燃氣漲 18.40% 所致。

而過去漲幅較大的食物類，反而相對趨於平穩，僅較去年同期漲 0.06%，主要是因水果因去年基期較高下跌 16.40%，蛋類跌 9.76%，不過，水產品、乳類、穀類及其製品與肉類仍分別上漲 4.66%、4.43%、2.92% 和 2.86%。

按商品性質別觀察，商品類漲 1.18%，其中，非耐久性消費品 (如食物、能源、衛生紙等民生用品) 漲 1.81%，半耐久性消費品漲 0.18%，耐久性消費品則跌 0.49%；服務類漲 1.24%，其中外食費漲 2.04%。

與主要國家 (地區) 相比，去年前 11 月我國漲 0.57%，日本漲 0.4%、新加坡漲 0.6%、香港漲 1.5%、中國大陸漲 1.5%、南韓漲 2.0%，而美國漲 2.1%。