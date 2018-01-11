中國密切關注美國對華301調查 堅決維護中方合法權益

路透報導，中國商務部新聞發言人高峰在週四例行記者會上表示，中美兩國今年貿易摩擦存在不確定因素，應通過對話和協商有效管控分歧，按國際規則妥善解決，中方堅決反對任何形式的貿易投資保護主義；正密切關注美國對華 301 調查的情況，將採取所有必要措施，堅決維護中方的合法權益。

他指出，在經貿問題上，中美之間的共同利益遠遠大於分歧，是可以實現互利共贏的，合作是唯一正確選擇。中方從不刻意追求貿易順差，無論出口還是進口、貨物貿易還是服務貿易，都由市場決定的，是兩國企業和消費者的自主選擇。「美方依據其國內法，發起對中國的貿易調查，是對現有國際貿易體系的破壞。如果美方執意採取單邊的、保護主義的做法，損害中方的利益，將採取所有必要措施維護中方的合法權益。」



他強調，造成中美貿易不平衡的原因是多方面的，是由兩國的經濟結構、產業競爭力和國際分工決定的，也受到現行的貿易統計制度、美方對華高技術出口管制等原因的影響。中美雙邊貿易的巨大量體，出現摩擦在所難免，雙方應通過合作推動解決貿易不平衡的問題，而不是將其作為推行單邊保護主義的借口。



高峰提到，近期美國國內貿易保護主義的聲音有所抬頭，甚至有時占到上風，中方堅決反對任何形式的貿易投資保護主義。中美經貿關係的本質是合作共贏，相信美方能夠充分考慮兩國企業界加強合作的強烈願望，與中方相向而行，為兩國企業的合作營造更加開放、透明、便利的環境，共推中美經貿關係長期健康穩定的發展。



近日美國以國家安全為由否決中國電商巨擘 -- 阿里巴巴旗下螞蟻金服與速匯金的合併計劃。對此，高峰表示，中企在美開展正常商業性投資併購，對再次因國家安全理由受阻表示遺憾。



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