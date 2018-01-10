統領4600億帝國的低調狠角色 台達電鄭平鐵血接班

2017 年，台達電執行長鄭平全面執政的第一年。這一年，他發動 20 年最大組織改造，總經理暨營運長李忠傑辭職；6 月 20 日，台達電創辦人鄭崇華將價值 150 億元的台達電股票贈與鄭平、鄭安；這一刻起，他集台達電大股東、董事和執行長於一身，並將改革指向台達電最重要的各事業群，但台達電流言不斷，外資降低持股。鄭平完全掌權後的鐵血改革，他能成功嗎？

最新一期的《財訊》報導「台達電鄭平鐵血接班」內幕，包括他與台達電董事長海英俊 120 分鐘的關鍵對話、她母親在台達電扮演的角色以及神祕的大股東，同時全面剖析台達電的投資價值。

根據《財訊》報導指出，以前對鄭平的印象是謹慎，二年前，一次媒體餐敘，董事長海英俊坐在另一桌，頻頻拋出點子，逗大家哈哈大笑，但這回與財訊記者面對面，鄭平正襟危坐，談美國投資的智慧建築事業，偶爾聊起自己鍾愛的奇石收藏時，才願意談公事之外的議題。

這就是鄭平，他和他收藏的石頭一樣，有自己的形狀，最擅長也最可怕的本事，就是「耐磨」，他客客氣氣，但只要被他盯上的目標，他決不輕易放棄。台達電離職員工形容他是「笑咪咪的狠角色」，他每次到各單位開會，全程都客客氣氣，但該決斷的時候，他是「啪」拍板下去，清清楚楚。

根據《財訊》報導指出，台達電在全球有六萬多名員工，營業據點遍及全世界，是台灣成立最久的上市電子集團，台達電成立後三年，鴻海才成立，就連代號 2301 的光寶，都比台達電晚四年成立。台達電持有泰國泰達電二成股權，兩家公司市值相加超過新台幣 4590 億元。

鄭平接手時，台達電更像一家電子業的百貨公司，不只生產電源轉換器，從短焦投影機、到雲端伺服器用的軟體，台達電都投資，賺錢的，不賺錢的，都在裡面。

2017 年 4 月 10 日，台達電第一次「動」台達電最賺錢，但各自為政的各事業群。重組所有人和資源，重新畫分為電源及零組件、自動化和基礎設施三大事業。《財訊》問鄭平，「這一次，是台達電二十年來最大的組織變革嗎？」他直截了當地承認，「應該是！」這一次，鄭平的眼神變了，他仍然謹慎，但眼神裡多了一種獅子攫取獵物前的鋒芒。磨了七年，他終於出手，要改造台達電的商業模式。

《財訊》報導指出，組織改造後兩個月，台達電創辦人鄭崇華和夫人謝逸英宣布，將價值 150 億元的股票贈與鄭平、鄭安，這批持股約占鄭崇華目前持股的近五成。選在此時移轉持股，除了是因為贈與稅率即將調高，另一方面，也可看成是鄭崇華對鄭平的肯定與支持。

不過，就從 2017 年 6 月開始，台達電的股價一路下跌，台股 2017 年是史上最長的萬點行情，但台達電的股價 2017 年卻下跌近兩成，九百多億市值蒸發。同時，市場上開始出現不少傳聞，直指台達電成長受阻。

「鄭家覺得，股票被賣得莫名其妙！」一位和鄭平、鄭安熟識的友人轉述，「可能是離職員工向外資透露不當訊息，才讓外資大賣股票。」

多位法人表示，「擔心台達電成長趨緩」。是未投資台達電的主要原因，過去台達電因為自動化訴求，能享受比較高的本益比，但企業使用占比不高，加上過去併購的綜效尚未浮現」，導致外資降低台達電持股。

另一個拋售的原因來自中國，一位分析師觀察，華為挾通信市場的優勢，跨進電源市場和台達電競爭，甚至已成為全球最大太陽能電源轉換器的供應商，切入智慧能源領域，外資因而擔心，台達電在中國的成長會受阻。

《財訊》報導指出，外資賣股的真正原因恐怕是，看到台達電開始對最賺錢的事業部進行改造，改革成功當然很好，如果失敗，投資風險難以評估，因此先降低持股比率，等待新的買點進場。

從財務成績分析，鄭平上任後，台達電的毛利率從 20％提高到 27％，在他上任前，泰達電的毛利率都在 26％到 27％之間，高於台達電，在鄭平上任後，2016 年，台達電的毛利率已高於泰達電。

至於外資擔心台達電要面對華為競爭，根據台達電 2016 年年報，台達電 2015 年在中國的營收為 1114 億元，2016 年則為 1176 億元，在中國營收仍成長 5％。面對紅潮進逼，台達電不只毛利率維持在 27％的水準，過去五年，營收照樣成長，為什麼？

《財訊》報導指出，過去兩年，鄭平用鐵血管理風格，加速台達電的智慧製造發展。

鄭平的管理風格，過去二年，台達電的自動化就快速發展。十二月底，《財訊》記者到台達電江蘇吳江廠採訪自動化生產線，這裡的成敗，牽動外資對台達電的評價。

不管外資賣股，老臣反對，鄭平鐵了心要讓台達電換一個方法賺錢。他還在繼續磨這家公司。他的改革像是對這家公司的獲利引擎進行大修，未來一年，台達各事業群的獲利，能否因此提升？能否留住關鍵人才，都是觀察重點。

【完整報導詳見財訊 546 期】