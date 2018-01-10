私立產後護理機構 今年5月要申報營所稅

過去產後護理機構收入多被列報為負責人「其他所得」申報綜所稅，不過，今 (2018) 年起將將開始被視為營利事業，因此，包括產後護理機構的醫療勞務及日常生活照護收入等，相關負責人在今年 5 月起都需要申報繳交營所稅。

根據國稅局統計，目前全台有 235 家產後護理機構已辦理稅籍登記、報繳營業稅，其中以北區國稅局達 85 家最多，其次為台北國稅局 69 家。

財政部南區國稅局表示，依護理人員法、同法施行細則及護理機構分類設置標準設立的私立產後護理機構，其應辦理稅籍登記及報繳營業稅者，屬所得稅法中的營利事業，自 2017 年度起，應依所得稅法相關規定，課徵營利事業所得稅，並於 2018 年 5 月進行申報。

國稅局說明，私立產後護理機構提供的服務分為醫療勞務和非醫療勞務兩大類，有關營業稅部分，醫療勞務收入免徵營業稅，如護理評估、護理指導及處置、醫療診療及諮詢費等；另產後護理機構收取之日常生活服務費用，包含住房費、嬰兒奶粉及尿布、清潔衛生用品及一般飲食等，非屬醫療勞務範疇，應依法課徵營業稅 5%。

至於所得稅部分，以往私立產後護理機構的所得都列報為負責人「其他所得」申報綜所稅，但自 2017 年起，應辦理稅籍登記的私立產後護理機構要申報營利事業所得稅。