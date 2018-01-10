也談烏龜和蠍子的故事

有人以烏龜和蠍子的故事來比喻回歸後香港與北京的關係。據說，這個故事是源自伊索寓言，但在伊索寓言的版本中，故事中的主角是金龜子(Ladybird)不是烏龜，或許有人把金龜誤作烏龜吧。不過這並不重要，重要的是蠍子在渡河的過程中，最終還是忍不住螫了烏龜(或金龜)一下。蠍子說，牠是不想破壞承諾的，牠的行為是出於牠的本性。牠的本性，牠是控制不住的。

這個故事在香港回歸前已被引用，意思是指北京的承諾不可信。因為共產黨的本性是甚麼都要管，因此，北京是不會真的放手讓港人治港的。

我十分贊成香港人對中國共產黨的本性要有多一點的認識，否則香港人就很容易在過渡期站錯位置，做出損害自己利益的事情。以下是我對中共本性的認識，供大家參考。

從本質上來說，中國共產黨或許改名為中國民族進步黨更恰當。如果不忘初心的話，當初組織中共的那批知識分子，主要想追求的都是中華民族的復興，共產主義知識只是一種被拿來用作協助民族復興的理念。民族主義才是主導中共行為的核心價值。

香港人若是不想太早就被蠍子螫的話，就不應在民族感情上刺激中共。心理學家早就發現，人的行為受感性驅使多過受理性指引。因此在民族感情上刺激中共極為不智，因為這很容易驅使中共作出不理性行為，最終不惜危害自己也要像蠍子一樣螫烏龜一下。

然而，香港的反對派卻不知避忌，專喜歡在民族感情上刺激中共。譬如：一有甚麼不如意就向美國或英國議會申訴，想透過外國勢力向中共施壓。這只會令中共擔心，外國勢力會插手香港事務，非要收緊已予香港的自治權不可。

其實，政治人物與外國有聯繫，在全世界都是一種禁忌。特朗普只是讓手下與俄國有些間接上的接觸，已令自己在政治上水洗難清。如果連相對開明的美國民眾也不可以接受的事情，怎可期望中共領袖會接受？這樣去招惹中共，除了可以在國際社會令中共難看之外，試問可以為香港帶來點甚麼？

此外，反對派又喜歡在遊行的時候，讓成員高舉殖民地年代的旗幟，甚至高舉標榜西藏獨立的雪山獅子旗；這些都是只會激怒中共，而不會為香港帶來實際好處的舉措。香港不可能再回到殖民地時代，反對派不應引導香港人去爭取這類不切實際的目標。至於西藏獨立，更是連達賴喇嘛也表明不是他要達至的目標，反對派沒有必要去枉作小人，引人誤會。

反對派或許會說，扛旗的人不是他們的成員，而是外來的參加者。但他們作為遊行的組織者，如果不加製止，就會被視作認同。在美國的政治集會上，一定不會容許有人高舉伊斯蘭國的旗幟。這不是表達自由的問題，而是政治姿態的問題。政治團體都不想自己的政治定位被人誤會。現實是這些旗幟已為泛民匯聚了一批與港同盟年代不一樣的成員，亦令泛民可以走的路愈行愈窄；而且可能會令蠍子覺得，應該及早螫烏龜一下。

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